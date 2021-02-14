鑑於中國公務船多次駛入的尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近局勢，日本將構建通往離島的彈藥、燃料及食品的穩定供應網。日本共同社14日引據政府相關人士透露，日本政府計畫2024年導入中型和小型運輸艦共3艘，用於向部署在南西諸島的陸上自衛隊部隊運送物資。這將是首次為陸自配備運輸艦，其中運送陸自專門部隊「水陸機動團」也被納入考量。

共同社指出，日本政府欲完善此一供應網，是源於體認到在防衛尖閣諸島中強化自身力量不可或缺，此舉亦與美軍的戰略形成連動。美方警惕中國針對美海軍艦隊的飛彈戰力提升，力爭在日本南西諸島、台灣、菲律賓組成的「第一島鏈」內部署高機動部隊。

為應對中國迅速加強軍備，日本政府近年一直在推進強化南西諸島防衛，包括部署在突發事態時負責奪回離島作戰的水陸機動團。中國1日施行的《海警法》允許海警局船隻使用武器，日方對發生不測事態的擔憂高漲，希望透過提高輸送能力來提升機動力，強化陸自的應對能力。

決定導入的3艘艦船中，1艘是比海上自衛隊「大隅」型運輸艦（標準排水量8900噸）更小的中型運輸艦（標準排水量2000噸級），另2艘是小型運輸艦（標準排水量400噸級），因為大型運輸艦無法在離島的小型港灣設施靠岸。日本政府計畫在2022年度預算申請中列入建造費，12日已向執政黨幹部傳達該方針。

日本政府著眼於阻止尖閣等離島被侵犯以及之後的奪回，已開始暗中討論向當地運送以長崎縣佐世保市相浦駐地為據點的水陸機動團的計畫。運輸飛彈部隊和裝備亦將納入考量。

運輸艦由陸自負責運用，預定2024年成立「海上運輸部隊」。這與宮古島的地對空和地對艦飛彈部隊、與那國島的沿岸監視隊等2016年以後推進部署的南西諸島陸自部隊，可望保持一體性。

(中時 )