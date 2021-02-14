到廟裡拜拜，求籤問事，如果抽到「籤王」，當下會是什麼反應？嘉義一名網友PO文分享，過年前他到常去的太子廟求籤問事業，卻抽到「籤王」，更玄奇的是，當天晚上就發生嚴重車禍昏迷。他醒來後，不禁好奇上網求問，希望能有懂籤詩的網友幫忙分析一下，抽到「籤王」究竟是好還是壞。

這名網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，他計畫年後要上台北工作，想請問太子爺有沒有指示，於是在2月6日下午2時左右，到常常去拜拜的太子廟求籤，過程中很順利的都得到「聖筊」，結果抽到「籤王」。原PO說，聽同行友人說，抽到籤王可能是「大好」或「大壞」，所以要添香油錢，來祈求神明保佑，於是原PO立刻去添香油錢，並祈求若是大壞，希望神明能幫忙逢凶化吉。

沒想到求完籤當天返家，晚上7時許，原PO就騎機車和一輛轎車相撞，車頭全毀，人當場昏迷，且四肢擦傷、瘀青、腦震盪，送到急診室一段時間後才醒來。趕緊上網詢問是否有人對求籤、解籤很有經驗，能夠替他分析，「抽到籤王真的是好還是壞呢？」

不少網友看了紛紛留言交流，「第一句的開頭難如果說的是車禍，後面你應該就懂了」、「我也抽過簽王，後來聽長輩說要樂捐，祈求的事情才會實現！」、「抽到籤王，車禍後還能來發文，這不是好，甚麼是好?」、「我還抽過籤尾，一樣要捐」。不過，籤王是否就是第一首，也引起討論，有網友質疑原PO抽到籤王，卻取了第一首的籤詩，最好回抽籤廟裡問一下。

此外，也有專業網友提出回覆，指籤王是六十甲子詩之外，是所有詩籤之母，不是第一首，代表事情會發展到極端，如問事業就代表如日中天，姻緣就是會有真命天子，但如果是老人壽命就是時候要到了，如依樓主求問，那應該是「事業宏圖大展」的轉折點。原PO也不忘感謝大家指點迷津，並認為平安就是福，「感謝太子爺的庇佑。」因為車禍行動不方便，有空也會請友人帶他去買水果、餅乾、糖果到太子廟裡叩謝神恩。

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(中時新聞網)