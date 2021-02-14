大陸人氣女星Angelababy（楊穎）和男星黃曉明兩人相識相愛到結婚，婚後更育有一名寶貝兒子小海綿，但兩人近年鮮少同台，連同框的機會都不多，婚變傳聞屢傳，先前澄清自己不是小三時，還生疏地稱呼黃曉明「黃先生」，兩人婚姻狀態更撲朔迷離；今（14）日情人節Baby曬個人照，言語中疑暗示自己單身，讓網友看傻忍不住問「離了嗎？」。

Baby今日在微博更新動態，PO出自拍照和粉絲拜年，「聽說今天是西方人的節日，還好我是南方人，祝大家初三快樂」，畫面中Baby一頭長髮披肩，水汪汪的大眼睛像是在朝鏡頭放電，有趣的是旁邊都是各種賀詞，有身體健康、大吉大利、歲歲安康和一夜暴富等等。

Angelababy情人節在微博更新動態，讓網友以為在宣告單身。(圖/ 摘自Angelababy楊穎微博)

Angelababy在微博祝福粉絲初三快樂和情人節快樂。(圖/ 摘自Angelababy楊穎微博)

不過，從Baby的字句中透露她不過情人節，讓網友不免聯想她該不會在暗示自己單身，所以沒有要過情人節，「所以……了嗎？」、「如果閱讀理解沒錯的話，這是在默認離婚？不是吧？不是吧？」、「啊這，我覺得是單身的意思吧」、「第一眼看見這動態，讓我也覺得他們分了」。

有不少粉絲跳出來緩頰，「Baby和曉明哥在一起的每天都是情人節好嗎？」、「別惡意解讀啦，在和粉絲互動罷了」、「這個梗好多人都玩過，沒什麼好誤會的」、「離沒離和你們沒有關係，難不成你來繼位嗎？別瞎操心了」。

(中時新聞網)