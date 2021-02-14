大年初三（2月14日）也是白色情人節，國民黨主席、立委江啟臣與老婆劉姿伶挑戰快問快答。江啟臣在臉書分享受訪片段，表示「這是不是挖坑給自己跳？」「真的要小心說話」，雖然記錯第一次接吻地點，但兩人對於期待收到什麼禮物，倒是相當有默契，也相當實際。

江啟臣與老婆劉姿伶接受TVBS專訪，挑戰快問快答，被問到近期最浪漫的一件事，劉姿伶看向他笑而不答，江啟臣大笑後，馬上拿起桌上的冰淇淋餵老婆吃，現場示範浪漫舉動。

第一次接吻在哪？兩人想了一會後，寫下的答案竟不一樣。江啟臣印象中是在美國滑雪場，劉姿伶記憶中則是在美國海邊，江啟臣趕忙解釋，「其實就是同一段時間啦」，劉姿伶馬上回擊，「那是我的初吻欸！」

去年白色情人節，江啟臣在臉書PO出與老婆劉姿伶合照，甜喊「祝我的美少女 情人節快樂」。（圖／摘自江啟臣臉書）

至於情人節期待收到什麼禮物，江啟臣馬上回答「現金」，劉姿伶也附和說，「這個我喜歡」。

身為雙魚座的江啟臣，哪一點最讓另一半受不了？江啟臣自認偶爾會碎碎念，劉姿伶表示，江啟臣對於要穿什麼衣服出門有選擇障礙，雖然看起來都差不多，但可都是「精心挑選」才出門，還要考慮會不會下雨、冷不冷。

兩人也在訪問過程中放閃，被問到近期江啟臣最貼心的舉動，劉姿伶笑說「這可能寫不完」，江啟臣則回答「精油按摩」，讓現場記者直呼「18禁」，劉姿伶馬上緩頰「不要想歪」，而江啟臣也向老婆喊話「永遠愛妳」。

江啟臣情人節挑戰快問快答

(中時新聞網)