台中市府表示，環保署空品預報15日起至17日，東北季風可能挾帶境外汙染物移入及環境風場再轉東風，中南部空品恐達「橘色提醒」等級，市府啟動相關應變措施，通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強汙染稽查等，持續監控空品狀況，提醒市民做好防護措施。

環保局指出，15日東北季風稍增強，傍晚起東北風可能挾帶微量境外汙染物移入台灣，影響程度需視上游汙染物累積及降雨強度有所變化，中南部地區位在下風處，較易累積汙染物，清晨及夜間易有霧影響能見度。

16日環境風場轉為偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件較差，清晨及夜間易有霧影響能見度；17日東北季風再增強，東北風可能挾帶另一波微量境外污染物移入台灣，影響程度需視上游汙染物累積及降雨強度有所變化，下風處中南部地區較易累積汙染物。預測中南部空品均有達「橘色提醒」等級可能。

環保局表示，市府於農曆年假前已邀集前30大固定汙染源座談，了解各廠於年假期間規劃運轉情形、如遇空品不良時可配合降載作為，預先排定年假期間輪值人力、超前部署。

市府持續監控空品並執行應變措施，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝、加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，另中火也配合執行降載減排措施。

環保局指出，空品受地形及氣候影響，有較大不確定性，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，出外應戴上口罩。

(中時 )