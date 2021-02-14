網傳冒名韓國瑜贈金猜獎 本尊鄭重澄清籲民眾勿信 22:102021/02/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜澄清未辦相關活動民眾勿上當(網傳影片截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網路驚傳有不明人士利用前高雄市長韓國瑜影片謊稱給獎，但有可能涉及詐騙個資行為，韓國瑜今天正式澄清，他並未發起相關活動，請民眾不要上當，以免權益受損。 網路上有不明人士在臉書的社群網站上播出韓國瑜直播畫面，旁邊則有隱藏數字的圖形，貼文附註將提供前500名猜出數字的人5000元新台幣，引起韓國瑜重視。 韓國瑜澄清，自己並未發起相關活動，希望民眾不要輕信，以免造成個資外流等權益損害。 情人節 韓國瑜為佳芬姐做這事網友暴動 北市陽金公路驚傳土石坍方 目前雙向封閉 請民眾繞道 (中時 ) #韓國瑜 #數字 #澄清 #民眾 #詐騙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沙發馬鈴薯請收下 台劇日劇美劇春節片單來了 08:012021/02/14 科技 子瑜素顏直播拜年媽突來電 私下母女對話全都錄 18:012021/02/13 娛樂 網紅愛莉莎莎人氣破百萬 爭議事件從不間斷 07:512021/02/14 生活 北市陽金公路春節嚴重坍方 民眾淚訴耽誤回娘家時間 12:592021/02/13 生活 國民黨2016、2020為何敗選 孫大千曝關鍵400萬票 21:282021/02/14 政治 十大必追韓劇歐巴歐尼陪過年 04:102021/02/12 娛樂新聞 韓國瑜年初二再發文 2女神感動回應 11:012021/02/13 政治 苗栗年節市場人潮匯集扒手如影隨行 苗栗警方加強宣導 13:572021/02/14 社會 2024總統大選 媒體人分析趙少康會支持誰 18:412021/02/14 政治 曾獲選美第4名多才多藝 許淑華揮毫春聯字跡曝光 07:202021/02/12 政治 韓國瑜除夕發文：過去這一年艱辛不易 1小時34000人狂按讚 12:092021/02/11 政治 政治熱門新聞 綠委為陳柏惟向顏家喊話 遭轟：干高雄人何事 - 政治 南鯤鯓代天府國運籤 藏頭詩讓網友嚇死：天機啊 - 政治 2024年總統大選 風水大師：藍軍兩大咖有機會 - 政治 台南南鯤鯓代天府國運籤 命理師另類解讀 - 政治 蔡英文對國外這兩件事 作家直言讓他看扁了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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