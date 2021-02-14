網路驚傳有不明人士利用前高雄市長韓國瑜影片謊稱給獎，但有可能涉及詐騙個資行為，韓國瑜今天正式澄清，他並未發起相關活動，請民眾不要上當，以免權益受損。

網路上有不明人士在臉書的社群網站上播出韓國瑜直播畫面，旁邊則有隱藏數字的圖形，貼文附註將提供前500名猜出數字的人5000元新台幣，引起韓國瑜重視。

韓國瑜澄清，自己並未發起相關活動，希望民眾不要輕信，以免造成個資外流等權益損害。

(中時 )