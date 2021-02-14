農曆春節不少民眾都會買張刮刮樂試手氣。一名網友於臉書社團表示，幾個販售刮刮樂的好友表示，許多民眾都會當場刮開查看有無中獎，但卻不少人以為沒中獎，或是根本沒將銀粉刮乾淨，就還給店家，自己中獎了卻不知道，意外讓彩券行額外多賺十幾萬，貼文曝光後，不少網友恍然大悟直呼，下次真的要看清楚。

原PO日前於臉書社團《爆料公社》發文指出，自己身邊有幾個好友在販售刮刮樂，某日與他們聊天才知道，許多購買刮刮樂的民眾並未將遊戲規則看仔細，或是為將銀粉刮乾淨，以為沒中獎，便將其還給店家。

原PO進一步表示，店家拉下鐵門後，會將未刮乾淨的彩券，一張一張刮乾淨，意外發現許多本應中獎的彩券，卻因購買的民眾一時粗心，與財神擦身而過，原PO轉述好友的說法表示，有時整理下來可多賺十幾萬，因此建議民眾將刮刮樂上的規則看仔細，銀粉也要刮除乾淨。

貼文曝光後，不少網友也恍然大悟，並分享自己買刮刮樂相關經驗表示，有時候真的沒看清楚遊戲規則，就直接刮開了，「搞不好我就是這樣，才當不了百萬富翁」；另外，也有人表示，自己曾在路邊與身障人士購買刮刮樂，沒中對方還強硬要回收，不給還不行，因此推測很有可能是原PO說的情況，呼籲大家購買還是要自己看清楚比較好。

(中時新聞網)