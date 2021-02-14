大樂透初三(14)1億元1注中獎，獎落台中市太平區永成里長億路２６號１樓「超喜公益彩券行 」。自小年夜起大樂透連續5天開出頭獎，創下歷年來春節加碼期間頭獎連續開年出紀錄。繼小年夜送初5.39億元頭獎，除夕、初一、初二到今天初三，接連開出1億元頭獎。

春節大紅包本期總共開出26組，總中獎注數為30注，其中22組為單注中獎，4組為2注均分。目前春節大紅包累計已送出201組，明天初四（2/15）將繼續加開9個春節大紅包獎號，還有159組百萬大獎待送出。

台彩14日晚間開出110000017期大樂透，獎號分別為01、12、16、17、38、45，特別號32。

加開春節大紅包9個號碼分別為18、24、28、29、32、33、41、48、49，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

新的一年為金牛年，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自2月9日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能，玩創史上連續開獎天數最長的紀錄。

此外，台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

一切訊息請依照台彩網站公布為準。

(中時新聞網)