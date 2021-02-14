由日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的人氣動畫《鬼滅之刃》第二季終於要來了！《鬼滅之刃》官方在今（14日）情人節宣布動畫第二季游郭篇製作決定，預計在2021年開播，還曝光了第一彈預告片，超華麗又帥氣的畫面讓所有粉絲興奮不已，直呼終於等到了。

《鬼滅之刃》故事描述男主角炭治郎為了尋求讓被變成鬼的妹妹復原的方法，踏上斬鬼之旅的奇幻故事，動畫第一季「竈門炭治郎 立志篇」於2019年4月播出，掀起前所未有的鬼滅風潮。去年電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本上映，累積票房至今更突破374.9億日幣，超越宮崎駿電影《神隱少女》紀錄，成為日本影史票房冠軍。

官方今日更宣布第二季動畫游郭篇確定製作的消息，預計在2021年播出，還曝光了首部預告片，讓廣大粉絲瞬間暴動留言「哇太好了」、「我最喜歡的一篇」、「好華麗」、「OMG！音柱好帥」、「希望經費足夠爆炸，動作繼續流暢到極致」。

《鬼滅之刃》第二季動畫游郭篇製作決定。(翻攝官網)

(中時新聞網)