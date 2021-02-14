民進黨立委王定宇批評前總統馬英九不敢聲援香港，無視新疆慘狀，被唾棄剛好而已，前國民黨立委孫大千在臉書表示，就算要修理馬英九來搏版面和蹭聲量，也至少要把事實搞清楚，否則只會把自己變成一個亂噴口水的無聊政客。

孫大千表示，馬英九什麼時候沒有聲援過香港民主了？要抹紅馬英九之前，至少也先學會用一下Google吧！隨便查一下，都不難發現，馬英九針對香港民主運動，曾經向北京政府做出許多次的喊話。

孫大千說，馬英九對於六四民運的堅持更是一路走來，始終如一的。儘管事隔數十年，每年的6月4日，馬英九從來沒有忘記針對六四天安門事件，做出嚴正的表態和呼籲。

孫大千也批評，比起馬英九，民進黨的政客們才是真正的令人噁心。長期舔美媚日，卑躬屈膝，言聽計從，害得台灣人民被迫花錢買軍購，忍痛吃萊豬。

他並反問王定宇，敢不敢大聲地向美國的萊豬說不呢？王定宇敢不敢大聲地向日本的核食說不呢？王定宇敢不敢大聲地告訴日本，釣魚台的主權是屬於台灣的呢？如果什麼都不敢，就閃到一邊去，不要在這裡丟人現眼。

王定宇,馬英九,孫大千

(中時 )