前美國總統川普行事作風極具爭議，把台灣看作是對中抗衡的中心點。拜登政府上台後，重申美方將繼續奉行一個中國政策。大陸學者李鵬也分析認為，針對台海政策，拜登和川普政府最大的區別在於「冒險性」會降低、「可預見性」會更高。

廈門大學台灣研究院院長李鵬接受香港媒體《中評社》專訪時表示，拜登政府的台海政策與川普最大的區別在於「冒險性」會降低，「可預見性」會更高。只要中美關係不出大問題，其對台政策遲早會回歸到美國傳統的台海政策框架，也就是兩岸對話、維持現狀等等。

李鵬認為，拜登的團隊對中美關係和台灣問題非常了解。拜登政府雖然還是會強調對台灣的所謂「承諾」，也會繼續強化與台灣的政治安全關係，但不至於像川普時期那樣明目張膽和毫無顧慮，川普時期的種種做法更多是出於無知、冒險、洩憤的賭徒心理。相比之下，拜登團隊會比較穩健。

李鵬指出，一個中國政策和不支持台獨這兩個核心問題上，拜登政府的政策立場是相對清楚的。繼續在台灣問題上維持戰略模糊，也是拜登團隊的主流看法。如果拜登團隊在兩個核心問題上回到川普之前原有立場，台海地區就不至於出現中美兩國都不願意看到的局面。

李鵬表示，美國的台海政策永遠是基於美國的國家利益而決定的。拜登政府將中國大陸定位為最嚴峻的競爭對手，在中美戰略競爭難以避免的大背景下，台灣問題仍會是中美鬥爭和博弈的焦點問題。

(中時新聞網)