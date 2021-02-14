總統蔡英文因在網路節目「眼球中央電視台」中向國人拜年，表示「沒有香菜，東西怎麼會好吃」，意外引爆香菜大戰，就連台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安也加入，讓該電視台主播「視網膜」崩潰表示，在牛年開年之際，就開始承受來自國家機器的猛烈攻勢，連吃個飯看電視都要看到自己被霸凌的消息。

全台掀起一股香菜大戰，潘孟安13日在臉書推銷屏東肉圓表示，「沒有香菜的肉圓，我無法想像」，並邀請視網膜挑戰屏東人在地吃法。除夕黃偉哲在臉書PO出圍爐照片，引來總統蔡英文留言表示，火鍋看起來很好吃，「加點香菜提味應該也不錯喔！」讓怕吃香菜的網友直呼，「這個總統我不要了！」

不過，陳其邁則選擇與視網膜站同一邊，13日在臉書喊話「總統抱歉了！」強調高雄麵線羹不加香菜，但加辣才是人間美味。視網膜留言大讚陳其邁是「失控的國家機器中難得的清流」，同時提醒他要慎防黨內清算，他們已組成一支以香蔡英文為首、新的香菜派系，開始進行香菜審查，不可不慎。

陳其邁分享高雄麵線羹，表示「不要香菜，但要辣椒醬」。（圖／摘自陳其邁臉書）

此外，視網膜13日也在臉書表示，當香菜成為府院高層、地方首長與政治新聞的中心話題，這就是一個不健康的國家社會，「在牛年開年之際，我就開始承受來自國家機器的猛烈攻勢」。

視網膜改編德國信義宗牧師馬丁·尼莫拉（Martin Niemöller）說過的話，「起初，在位者宣揚香菜的時候，我沉默了，因為我不是討厭香菜的人。當他們宣揚火鍋應該加芋頭的時候，我沉默了，因為我不是討厭芋頭的人。當他們不斷讚揚三色豆很美味的時候，我沉默了，因為我不是討厭三色豆的人。最後當他們強迫我一定得吃狗屎的時候，再也沒有人站起來為我說話了。」

這場香菜之戰備受關注，媒體鋪天蓋地報導，讓視網膜直喊，「所有電視新聞都在報導，都被國家機器控制了！我連吃個飯看電視都要看到自己被霸凌的消息」。

【除夕節目】總統蔡英文拜年公然挺香菜 民調恐崩25%｜眼球中央電視台

(中時新聞網)