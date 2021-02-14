一位民眾在台北汐止街頭看到一位老伯伯用刀子在玩刮刮樂。(摘自爆廢1公社)

每年到了春節假期，彩券行就成了民眾試手氣的戰場，刮刮樂更成為一股全民運動。許多人都習慣用硬幣來玩刮刮樂，不過近日有民眾在台北汐止看到路邊一位阿伯竟自備「刮刮樂神器」，專業模樣讓網大讚是老司機。內行人指出，這樣刮更好施力。

過年期間彩券行外總是擠滿人潮，原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，在台北汐止街頭，看到一位老伯伯竟然用刀子在玩刮刮樂，阿伯的說法則是「因為這樣（刮）比較快。」見到景象，原PO也心動直呼，「害我瞬間也想跑回去拿菜刀刮」。

照片曝光後，眼尖網友一看，猜測阿伯手上的刀子應該是「鐮刀」或「鳳梨刀」，至於用刀刮刮樂的好處在於「比較好施力」，用刀背刮面積會比較大。網友表示，「我老爸也用水果刀刮...」、「用削皮刀比較好施力」。

對此，網友也紛紛笑稱，「沒刮到，就用刀刮彩券行老闆了」、「錢就是要花在刀口上！」、「汐止人都那麼狠？」、「恐怖，如果沒刮中，要離他遠一點」、「拿的刀子越大把，中的獎越大」、「阿伯真可愛，希望並祝福他刮中大獎啊。」

(中時新聞網)