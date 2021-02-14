日前湄公河委員會(Mekong River Commission, MRC)警告，隨著中國大陸在湄公河上游興建水電廠，使湄公河出現「令人憂心低水位」。事實上，除雲南景洪壩外，大陸同樣在西藏雅魯藏布江興建大壩。「半島電視台」引述專家分析，儘管北京目的在於以綠色發電，達到碳中和的目的；但專家卻憂心，值此陸印關係緊繃之際，雅魯藏布江大壩恐為北京用為政治工具，而其對河流造成的生態影響，不僅是環保議題，更影響賴河維生居民的經濟生活。

「半島電視台」報導指出，2020年11月，大陸宣布雅魯藏布江下游水電開發計畫獲批准，將於十四五計畫期間興建。北京表示，水電廠的興建讓大陸可於2060年達成碳中和的目標；不過，卻引來西藏居民與環保主義者的批判，而北京掩耳不聽，反而更加倍努力地推動水電廠計畫。

西藏政策研究所環境發展小組查米漢(Tempa Gyaltsen Zamlha)表示，過去居民從來沒有興建水壩，這絕非西藏民眾不懂利用，而是對河流的尊敬。「西藏民眾自小就被警告，在河裡游泳時不准便溺，因為河裡有神明在」。「這項傳統相當嚴格，沒有人膽敢對這條河流做出冒犯之事。甚至不需要法律，每個西藏人都會自然遵守」。

其表示，北京只考慮自身發展的利益，卻完全沒有和西藏民眾商量。換言之，不尊重當地民情與文化，恐成為雅魯藏布江大壩第一個爭議點。

再者，「中國電力建設集團有限公司」董事長晏志勇表示，興建大壩目的是為大陸的未來提供綠色能源。史汀生研究中心東南亞計畫艾勒(Brian Eyler)也指出，從石化能源過渡到清潔能源必然會產生電力缺口，設立雅魯藏布江水電廠目的就是填補電力缺口。

報導指出，雅魯藏布江大壩是長江三峽大壩的3倍大，而光是三峽大壩遷徙人數就已超過140萬人。雖然雅魯藏布江人口密度遠低於長江，但為工程營建而遷徙人口已有前例，2015年就因牙根一級水電站而遷徙。

「半島電視台」訪問「中國電力建設集團有限公司」，卻不得回覆；不過，報導指出，《環球時報》先前曾報導人口14,000人的墨脫縣可能成為施工點，而造成人口的遷徙。

從地緣政治角度來看，雅魯藏布江提供大陸、印度、不丹等國約18億人飲用水。查米漢認為，掌握雅魯藏布江與湄公河是北京在70年前能控制西藏的關鍵因素。2020年，陸印在喜馬拉雅山西部發生衝突。考量到水壩位置距離印度邊境僅30公里，「北京肯定會將其用為政治工具」。

目前，印度也打算在阿魯納查省興建水壩，以減輕大陸大霸對印度產生的不利影響」。與此同時，美國也意識到雙方恐因水資源引爆衝突，試圖讓陸印雙方共享資源。美參眾兩院近日通過「西藏政策及支援法案」(Tibet Policy and Support Act, TPSA)，鼓勵簽署水資源安全區域架構，以增進青藏高原沿岸國家簽署合作協議的可能。

此外，聯合國於1997年推動《國際水道公約》，規範跨界河流的權利與義務；但大陸、印度、孟加拉皆未簽署，更讓人憂心水資源隨著氣候暖化而成為未來衝突引爆點。

至於環境爭議，湄公河可成為歷史借鏡。艾勒憂心，類似工程雅魯藏布江絕非唯一的一座，卻可能發揮先鋒作用而為後續水壩建設開啟先河。根據對大陸大壩的統計，湄公河下游受影響已愈來愈深。大陸在湄公河設立11座水壩，嚴重阻絕魚類生存環境與水流沉澱物，直接坡壞河岸與社區。

艾勒表示，雅魯藏布江發展計畫的具體細節仍舊模糊，而隱藏著巨大風險。興建水壩等於「讓河流飢餓」，當水中沉澱物減少，三角洲遭侵蝕，非自然建築物導致大自然的改變。藏族身分連結的另一項根源，恐被大壩徹底刨除。

(中時新聞網)