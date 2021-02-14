女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐後，去年生下一個寶貝女兒，婆婆向太陳嵐更大手筆買房買地當禮物，先生向佐也把她捧在手心疼，成為眾人稱羨的人妻；情人節向佐帶前世今生情人走春，喜曬一家三口照，郭碧婷更大方素顏，但雙眼凹陷略顯疲態，令不少人擔憂她產後狀況。

1月初向佐和郭碧婷替女兒辦百日宴時，向佐也在微博PO出他和郭碧婷、女兒「小奶皇」手交疊在一起的溫馨照，今（14）日情人節更直接曬出一家三口賞花合照，畫面中向佐抱著小奶皇，郭碧婷依偎在他身邊，儘管小奶皇用特效遮住小臉蛋，但他們都一臉洋溢著幸福的感覺。

情人節向佐喜曬一家三口照，郭碧婷更大方素顏，但雙眼凹陷略顯疲態。(圖/ 摘自向佐微博)

不過，網友注意到其中一張照片，在濾鏡特效下，還是看出郭碧婷素顏狀態，膚況保養得很好，但雙眼略顯凹陷，有種憔悴的疲態，「做媽媽不容易啊，哪怕是有錢人家也是一樣，碧婷好憔悴」、「郭碧婷產後差點認不出來」、「郭碧婷怎麼變了」；不少粉絲還是稱讚她氣質的外表，長髮披肩時更顯溫柔可人，全身照也發現產後身材恢復得不錯，露出筆直又纖細的小腿。

向佐一家三口合照更令眾人稱羨，「好羨慕，兩個情人」、「啊啊啊一家三口太幸福了吧」、「郭碧婷逐漸左化了」、「越來越有夫妻臉」、「寶寶好cute喔」、「令人嚮往，超級幸福的畫面」、「向佐有了碧婷和女兒真的變化挺大，溫柔了好多，幸福的一家」。

(中時新聞網)