美國空軍發布了2021年，F-35示範飛行表演的場次表，外界卻發現飛行時時與表演科目都有削減，對此一名美國國防官員坦承，現在美國空軍的F-35聯合打擊戰機面臨著出勤率下降的問題，而核心原因在引擎，原來F-35的普惠F135面臨修復時間過長、新毛病接踵而至的麻煩，這個情況可能要花好幾個月的時間才能改善。

防衛新聞(Defense News)報導，根據F-35聯合計劃辦公室的說法， F135引擎的問題是雙重的。首先，位於奧克拉何馬州，廷克空軍基地( Air Force Base )的F135重型維修中心，無法照原訂計劃的修理速度，來處理待修的引擎。

其次，該基地的維護人員，又發現部分F135引擎葉片的表面抗磨抗熱塗層，有過早損耗的問題，需要更多的維修工作。

一位國防官員說，如果今年無法解決F135修復時間過長的問題，到2022年，F-35機隊中約有5％~6％的戰機可能沒有引擎可安裝，甚至會有五分之一的F-35是沒引擎的。

彭博社在2月10日的報導稱，由於F135可用的數量減少，美國空軍今年的F-35示範表演削減了8項飛行科目，以免增加引擎的負擔。

國防部官員，為了解決堆積的維修工作，現在美國空軍正在培訓第2個F135引擎維修中心，該中心應可在今年6月啟用。

同時普惠公司也將會再修改與生產新版本的引擎葉片，能夠更耐用。

普惠公司(Pratt & Whitney,PW)現在是雷神公司的旗下子公司，其主要業務就是飛機引擎生產者，比如F-15、F-16戰機使用的F100引擎，以及F-22使用的f119引擎、F-35使用的F135引擎皆出自普惠。普惠的特點是大膽應用新技術，追求最強大的引擎推力，不過代價是新技術初期時往往不成熟，早期版本常出現故障，並造成戰機的多次失事。比如在1980年代，F100引擎的問題，曾經導致F-15無引擎可用，有一段時間美國空軍竟只能接收沒引擎的F-15。F100引擎一直要到220型才達到性能可靠穩定。

(中時新聞網)