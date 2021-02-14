大甲鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖擲筊。（盧金足攝）

大甲鎮瀾宮抽出國運解讀為「小吉」，今年國運籤「小吉」，代表世代交替年，產業經濟大幅漲跌，可以穩重過關，更要健全既有基礎上提振國家聲望。（盧金足攝）

大年初四，台中市大甲鎮瀾宮依慣例在早子時（晚上11時）迎神日抽出辛丑牛年的「四季籤」。（盧金足攝）

大年初四，台中市大甲鎮瀾宮依慣例在早子時（晚上11時）迎神日抽出辛丑牛年的「四季籤」，最受關注的人口籤即俗稱「國運籤」，今年籤詩標題《宋太祖河東大戰龍虎關》，內容為「東西南北不堪行，前途此事正可當；勸君把定莫煩惱，家門自有保平安」，廟方解讀為「小吉」，今年國運是世代交替年，產業經濟大幅漲跌，可以穩重過關，更要健全既有基礎上提振國家聲望。

中部大廟鎮瀾宮14日晚上11時，舉行祈福誦經儀式後，由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖擲筊，但前三次未獲聖筊，鄭銘坤趕快請顏清標跪下擲筊向媽祖祈求，立即獲聖筊，抽出牛年的「國運籤」。

首先是預測今年歲運的《宋太祖河東大戰龍虎關》，「人口」為國運籤，顏清標表示，內容「東西南北不堪行，前途此事正可當；勸君把定莫煩惱，家門自有保平安」，現代人生的少，因為教育負擔重，不想生那麼多，鼓勵大家多多增產報國，「不錯，國運不錯」。

大甲鎮瀾宮抽國運籤：面臨世代交替 產業經濟穩重過關

受邀擔任鎮瀾宮解籤人的台灣省陽宅教育協會理事長周建男指出，今年這支國運籤是小吉，今年大環境受新冠肺炎疫情影響，衝擊各行各業，今年國運是世代交替年，產業經濟大幅漲跌，可以穩重過關，要健全既有基礎上提振國家聲望，「今年為小吉，比去年中籤好」。

農曆春節前全台出現數波超低溫的寒流，恐影響農業，鎮瀾宮抽出牛年的「雨水」，顏清標表示，「雨水足」，「早冬」、「允冬」都為吉籤，對台灣的農業提振士氣，盼牛年農產品拚經濟，能出亮眼收益成績。

鎮瀾宮表示，四季籤分別為人口、雨水、早冬及允冬，早年信徒會依照籤詩內容，來推測當年的天氣與收成等，近年多將「人口」對應為「國運」籤，也提供信徒在新的一年做為參考和指引。

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，大甲鎮瀾宮鎮瀾宮將在元宵夜擲筊請示今年起駕日。

(中時 )