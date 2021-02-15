一位男性民眾到女友家拜年時，特地準備了5000元的紅包給對方父母，沒想到反被女友批說不夠貼心，甚至還拿前男友出來比較。(摘自爆怨2公社)

過年期間包紅包被視為一種禮數，有替對方祈福一年平安順遂的用意，一位男性民眾到女友家拜年時，特地準備了5000元的紅包給對方父母，沒想到反被女友批說不夠貼心，甚至還拿前男友出來比較。男子最終嚥不下這口氣，決定怒放生公主病女友。

原PO在「爆怨2公社」上貼出和女友的對話記錄後直呼，「請容我抱怨一下！真覺得是太靠X了。」根據雙方的爭執內容，女友先是大批原PO平常不夠細心，例如上下車時，都不會幫她開門；在外面吃飯時，也常忘記帶她的餐具；而女友爸媽生日時，若沒有她的提醒，常忘了要準備禮物。

女友接著指出，「昨天更扯，給我爸媽的紅包竟然包單數5000元。」痛批她交往以來，從沒遇過像原PO一樣不細心又不貼心的男友。發洩完後，原PO則是冷靜回覆，「那就請去找你前男友吧。」 並發文表示，為維護男人的尊嚴決定放生。

文章一曝光，也讓網友看得相當火大，表示，「是自己都不能做了是嗎？趕快放生」、「公主病，還認為天經地義。放生好」、「父母生日關男朋友屁事...當女兒搞不好都沒表示了，跟提款機交往喔」、「現代公主病，以為自己是公主疏不知只是有病」、「只想叫人檢討自己，自己都不會」。對此，不少網友大讚原PO是真男人，說到做到。

(中時新聞網)