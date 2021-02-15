平時生活與工作兩頭忙，是不是很想要找個時間好好放鬆下，看看這個繽紛世界有多美好呢？旅遊電商平台KLOOK精選了10條走春路線，無論是想網美照拍個過癮，還是想要和大人小孩闔家同歡，都能找到最適合你的「犇」放行程！

網美照超好拍／武陵農場賞櫻去

每年2-3月是台灣櫻花盛開期，武陵農場更是台灣經典的賞櫻景點之一，新落成的「京華橋」串通了武陵農場兩大賞櫻私房景點「隘口櫻花林」、「兆豐櫻花園」，今年賞櫻最大亮點！使用國光客運官方指定合作夥伴KLOOK App訂購武陵賞櫻專車，免出門排隊就能輕鬆卡位武陵農場櫻花美照。

武陵農場賞櫻行程是走春最夯行程之一。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

網美照超好拍／苗栗花露休閒農場

位於苗栗縣卓蘭鎮水果之鄉的花露農場，在四季都有不同主題性的花季可供欣賞及拍照，在過年春節假期剛好是薰衣草季，來到花露休閒農場漫步徜徉在色彩繽紛的花海中，真是讓人放鬆心情，在農場還可品嚐浪漫下午茶，是過年走春休閒舒壓的好去處！

苗栗花露休閒農場。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

網美照超好拍／台南虎頭埤風景區

前往譽為「小日月潭」的虎頭埤風景區，來趟浪漫的大自然之旅，在夕陽西下時彷彿置身水彩畫般夢幻，騎著腳踏車環繞著湖邊吹風享受悠閒時光，還可以選擇到水域中體驗雙人腳踏船，感受另一番景色，風景區內的虎月吊橋又稱情人橋，在清晨與黃昏時刻前來，陽光灑落在湖面上的美景更是浪漫。

台南虎頭埤風景區。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

親近大自然輕鬆走跳／嘉義梅山太平雲梯

新年走春走天梯步步高升，嘉義梅山最新景點「太平雲梯」，位於海拔1,000公尺高的「太平雲梯」為全台最高、最長的景觀吊橋，橫跨太平山與龜山，能盡情享受雲霧間的美景，站在高橋上更可以俯瞰嘉義風光，天氣晴朗時還可眺望至台灣海峽，夜晚的太平雲梯燈光閃耀更是直得前往。

嘉義梅山太平雲梯。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

親近大自然輕鬆走跳／南投清境高空觀景步道

來到海拔最高美景群繞全長1.6公里的「南投清境空中步道」，步道沿途設有多個觀景平台，隱藏式的高架設計延伸至樹林間，讓你輕鬆享受漫步大自然間的樂趣，還能遠眺中央山脈與最高的北三段群峰奇萊北峰、奇萊主峰、南華山、能高山、安東軍山及合歡群山等，讓你暫時遠離都市喧囂，盡情沉浸在群山環繞下的寧靜氛圍中。

南投清境高空觀景步道。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

親近大自然輕鬆走跳／花蓮月眉山健行

花蓮月眉山位於月眉部落，西邊隔著花蓮溪與中央山脈相望，東邊則能遠眺太平洋，是海岸山脈上唯一的國家級步道，往返總長4.8公里，跟隨經驗豐富的登山導遊帶領，大概3小時就能完成，一次可以體驗蔥鬱森林與幽深峽谷，適合闔家一起健行，共同探索美麗寶島巍峨的山脈風光。

花蓮月眉山健行。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

文化巡禮最有年味／高雄紅毛港文化園區一日遊

搭乘豪華遊艇享受高雄港壯闊海景，共40分鐘的航程的文化遊艇，由專業導覽員帶領欣賞「香蕉碼頭、漁人碼頭、遠眺壽山、打狗英國領事館及旗後燈塔」等景點，及觀賞亞洲新灣區內各重大建設，包括「高雄展覽館、高雄軟體科技園區、新光碼頭及流行音樂中心」等，最後返回棧貳庫專屬碼頭；行程也將為你導覽擁有300多年歷史的紅毛港漁村，特色建築文物融合聲光音效、實境數位模擬等互動方式，帶你穿越時空，體驗在地海港生活。

高雄紅毛港文化園區一日遊。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

文化巡禮最有年味／新竹The One南園人文客棧一日遊園

到由台灣建築之父漢寶德大師精心設計的江南庭院新竹The One南園人文客棧，感受大宅裡濃濃的年味，參加春節限定「南樓盛宴」一日遊行程，由建築之父漢寶德大師親自為你導覽，享受山林景致、生活美學、文化體驗、藝術展覽，還能品嚐由台法料理名廚簡天才、食材研究家徐仲指導的在地食材湯料理，更有臺灣崑劇團《玉簪記—偷詩》溫宇航指導，由崑曲新星—奈諾・伊安＆謝樂的崑曲表演，從中午延續至晚上的豐富行程內容，春節就到「The One南園」感受最特別的年味。

新竹The One南園人文客棧一日遊園。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

大人小孩闔家同歡／小琉球 小小航海王兒童帆船體驗

在春節前往小琉球體驗操控帆船的樂趣感受，你是否有想過當虎克船展帥氣的在海上乘風破浪，由專業教練帶領從高雄興達港出航，讓孩子們擔任小小水手，協助船長一起出發，航向偉大的航道，在船長親自指導下坐上駕駛座，操控帆船享受成為船長的新奇樂趣。

小琉球 小小航海王兒童帆船體驗。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

大人小孩闔家同歡／台南 萬國通路創意觀光工廠

去年剛開幕充滿濃濃度假氛圍的台南最新景點「萬國通路創意觀光工廠」，是全台首座的行李箱觀光工廠，園區內每個角落都超好拍，除了在草地上超吸睛的泡泡屋外，還有一艘遊艇靜靜的停在園區內的湖泊中，可以登上遊艇與親朋好友一同欣賞唯美的河岸景觀，逛累了別忘了到一旁的築夢碼頭咖啡廳吃點小點和冰淇淋，度過悠閒時光，園區共規劃了9大區域包含「築夢首站、夢想航廳、創意行旅、世界光廊、經典特展、行動體驗館、生態世界、DIY教室與行李箱時光劇場」等。

台南 萬國通路創意觀光工廠。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

上述行程透過KLOOK你都能輕鬆找到，為親朋好友規劃一個滿載而歸，別有年味的走春行程，留下滿滿珍貴回憶輕鬆又簡單！

(科技)