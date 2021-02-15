大陸女星金莎2005年和林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉傳出曖昧，去年她參加《乘風破浪的姐姐》翻紅，去年底她上戀愛實境秀《女兒們的戀愛》，被素人來賓「盛況」狂追，未料盛況近日被人流出擊樂夜店照片，和一女熱吻，對此，盛況也大方認了，自首那是真實的他。

金莎2002年以《十八歲的天空》中校花角色「藍菲琳」走紅，10多年前她和林俊傑合唱情歌，傳聞擦出愛火，兩人都態度曖昧未正面回應，多年後，金莎被追問當年到底有沒有愛過林俊傑？她鬆口：「像他（林俊傑）這樣的，很難讓人不喜歡吧。」被指間接認了舊情。

盛況被曝夜店親女子照片。（圖／取自新浪娛樂）

去年金莎上《乘風破浪的姐姐》坦言感情路不順，很想交男友，讓張雨綺看不下去，催金莎要早點付諸行動，金莎則說自己其實有點社交障礙，不知道怎麼跟心儀的男生聊天，只要對方不太主動就聊不下去，伊能靜則給建議，若跟男生說累了，對方也回應正在工作，此時就要巧妙的獻出關心，祭出「那你累嗎？」神奇四字，就可以輕鬆和對方聊下去。

盛況發文。（圖／翻攝自盛況_Carl微博）

然而金莎後來在《女兒們的戀愛》似乎運氣不佳，和男星耿斯漢配對，卻被男方前女友爆料耿斯漢為了實境秀逼分手，還威脅網紅舊愛不准「上網惹事」。之後又有網友分享和金莎配對的嘉賓盛況在夜店跟女子接吻照片，對此他大方認了感情豐富，「我從來沒有在節目上掩飾什麼，只是沒有機會說到這個罷了。每一面都是我，每一面都是真實的。還有我根本不在意掉不掉粉，更不更新微博」。

(中時新聞網)