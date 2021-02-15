8、90年代為港片輝煌時代，事隔多年即便在電影台重播無數次，經典台詞就算背到滾瓜爛熟，仍是影迷心中仍以取代的經典，隨著農曆年到來，與家人共同在家回味這些經典之作，絕對是過年期間最好消遣，但眼尖的您是否發現，有許多熟悉面孔在許多劇中都曾出現，這些演員雖然不是主角，卻是讓電影有畫龍點睛效果的「最佳綠葉」。

一、魯芬：

相信熟悉港片的人，對這位經典角色並不陌生，《九品芝麻官》的烈火奶奶、《女子監獄》的山東婆、《整蠱專家》的大白鯊，都是由她飾演，雖然多以惡婆娘丑角形象示人，卻廣受粉絲喜愛，更連續4年受封「宅男女神」，雖然在劇中多是陪襯的綠葉角色，但她來頭可不少，是一家影視公司的CEO，不過一生未婚的她，不諱言仍是「處女」之身，但讓人惋惜的是63歲時，罹患皮肌炎導致肺部衰竭離世。

二、羅蘭：

羅蘭是影迷心中的「鬼婆專業戶」。（圖／微博）

談起香港恐怖片，第一時間想起的除了「殭屍道長」林正英，另一位就是著名的「鬼后」羅蘭，於電影《七月十四》中飾演的「龍婆」，雖是香港民間常見的神婆，由於詮釋過於傳神，讓不少觀眾直呼是被她「嚇大的」，2008年榮獲「演藝終生成就獎」，無疑肯定她對演藝圈數十年來的奉獻，而她在83歲時接拍驚悚片《借眼》後，便淡出演藝圈，如今高齡85歲的她，坦言人生唯一遺憾就是終生未嫁，不過對於感情事早就看淡。

三、董驃：

董驃和沈殿霞主演的經典賀歲片《富貴逼人》系列，成為「銀幕夫妻」。（圖／微博）

董驃在演藝圈代表作，莫過於和沈殿霞主演的經典賀歲片《富貴逼人》系列，劇中將80年代香港市井小民，想靠發橫財擺脫低下階層的模樣，演出的相當傳神，演藝事業就此攀向高峰，更和沈殿霞成為「銀幕夫妻」，並在多部作品《雙肥臨門》、《富貴開心鬼》等均合演夫妻，還一度傳出緋聞，不過晚年心臟病與糖尿病纏身，只能暫別演藝事業及賽馬主持，最後仍因肺纖維化導致臟器衰竭離世，享年72歲。

四、鄭則仕：

鄭則仕在自編自導自演的電影《何必有我》，詮釋弱智少年「肥貓」，逼真演技賺人熱淚，也奪得香港電影金像獎第五屆最佳男主角，戲路多變的他，從《捉鬼大師》捕鬼天師、《跛豪》黑道大哥「肥波」到《中南海保鑣》警隊警長，各種角色都難不倒他，不過與友人合資開電影公司，碰上低迷景氣導致經營不善，欠下2000萬港幣債務，靠好友劉德華援助才度過難關，後來罹患糖尿病淡出演藝圈，直到近來應苑瓊丹邀請，共同拍攝食品宣傳影片，才再度現身螢光幕前。

鄭則仕在電影《何必有我》，詮釋弱智少年「肥貓」，逼真演技賺人熱淚。（圖／中時資料照）

五、吳孟達：

吳孟達是周星馳最重用的御用綠葉。（圖／中時資料照）

「星爺」周星馳推出的喜劇片，能被影迷譽為無法超越的經典，劇中配角絕對扮演畫龍點睛的效果，其中「達叔」吳孟達更是他的經典搭檔，從《少林足球》、《賭聖》、《破壞之王》、《整蠱專家》到《逃學威龍》等，都能看到他演出身影，雖然都是配角，但精湛演技早被譽為國寶級「最強綠葉」，更憑著《天若有情》獲得香港電影金像獎最佳男配角，也是入行40幾年拿下唯一獎座，如今雖淡出演藝圈，但自曝想拍自傳式電影《吳孟達》，並點名劉德華、周星馳等巨星合作，至於這部戲的主角當然非自己莫屬。

(中時新聞網)