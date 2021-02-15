高雄男阿強（化名）與妻子經營紅茶飲料店，卻對女店員阿娟（化名）心懷不軌，不但用LINE調戲，要求阿娟叫自己「老公」，還說想老牛吃嫩草、要當妳的男人，不顧阿娟百般拒絕，強抱親親、全身亂摸，阿娟不堪受辱提告。高雄地院認定阿強利用權勢猥褻，判處有期徒刑1年。日前高雄高分院駁回上訴，目前全案上訴到最高法院審理中。

根據判決書，阿娟指控，2018年10月某日下午，阿強趁老闆娘離開，只剩兩人獨處，將她牽進店面後方廚房，從正面環抱、親吻，還隔著衣物撫摸下體、胸部，阿娟因害怕失去工作，只能隱忍曲從，最後用腳踹門發出聲音，阿強才罷手。

阿娟指出，在此之前，阿強就不斷用LINE調戲自己，不但要求她喊「老公」，還傳「就喜歡妳啊，想老牛吃嫩草」、「我要當妳的男人」、「給我妳的心和妳的人啊」、「要不要讓我抱抱」等語。

阿娟不甘受辱提告，阿強不但不認犯行，還辯稱自己與阿娟是婚外情關係，法官發現，他對妻子表示：「就是這樣玩玩」、「那只是一種消遣」、「我只能說現在社會上這種女人多的是……為了賺第一桶金……」、「不會生氣的女人多的是，會生氣的女人是極少數」，還要求妻子作證。

高雄地院認為阿強罪證明確，見阿娟年輕可欺，除平時不斷以言語、肢體動作調戲，還利用僱主身分進行猥褻行為，藉此滿足自身性慾，侵害阿娟性自主權，判處1年有期徒刑。日前高雄高分院駁回上訴，目前全案上訴到最高法院審理中。

(中時新聞網)