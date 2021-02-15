隨著基美正式併入後，一舉將新國巨高階產品比重提升至七成，加上即將投產的大發廠，新國巨已為2021年5G、電動車需求再起做好萬全準備。

高雄大發廠是國巨15年來首座新廠，但不會是最後一個，下一個五年，國巨將持續在台灣擴廠，將海外併購的高階製程根留台灣。」在國巨高雄大發廠動土典禮上，國巨董事長陳泰銘鬆口國巨未來動向，隨著普思、基美併購到位，再加上大發廠動工，世界級的新國巨艦隊儼然成形。

15年來首座新廠動工

2020年11月4日上午9時的高雄大發工業區天色灰濛濛一片，如同2019年沉寂的被動元件產業，然在舞獅聞聲起舞下，國巨大發廠動土儀式立即點亮高雄的天空，也為被動元件市況擦亮觀景窗。

除陳泰銘主持動土典禮外，經濟部長、高雄市長及國巨總經理王淡如等產官學界高層皆出席與會，見證國巨回台立下的第一個里程碑。

國巨為「根留台灣、布局世界」注入強心針，陳泰銘表示，國巨大發廠為國巨15年來首度建置的新廠，目的是為把海外的普思、基美等高階製程、產品引入台灣研發生產，新廠完工後台灣產能占比將提升至60％，成為國巨車用、工業等高階產品主要生產基地。除砸下約200億元投資新建高雄大發新廠外，國巨也在高雄橋頭科學圍區簽署進駐投資意向書等，回台總投資金額超過300億元。

國巨大發廠預計2022年10月開始量產，該廠MLCC月產能達200億顆，將用於生產5G、車用、工業等高階MLCC，再加上國巨現有的800億顆及基美的200億顆產能，屆時國巨每月MLCC產能將正式突破千億顆，可達1200億顆水準，穩坐日本村田、南韓三星後的第三大巨頭。

國巨積極擺脫景氣循環對被動元件的影響，除與大客戶簽訂長約外，近年持續併入海外高階產品，為國巨轉骨做好準備。陳泰銘表示，在基美加入後，目前高階產品比重由以往的三成五提升至七成，而在大發廠投產後，高階比重更將成長至八成。

基美助轉型車用

陳泰銘認為，國巨併入普思、基美是很大的轉型契機，除強化汽車電子領域布局外，更將跨足汽車安全系統等高階產品，將可擺脫景氣循環對於產業的影響，他強調，新國巨未來在5G、IoT領域也將不會缺席。

基美於2020年7月正式併入後，新國巨艦隊氣勢不凡，7月起單月營收一舉躍上70億元，也是繼2018年缺貨潮後，國巨營收再度跳增寫下同期次高紀錄。而從產能角度而言，國巨目前在晶片電阻、鉭質電容皆為世界第一，MLCC在大發廠投產後則將持續穩坐第三順位。

基美的加入，除推升國巨營收、產能成長外，陳泰銘看重的更是基美的技術及客戶。他舉例，基美產品主攻車用市場，原先客戶就是歐美一線車廠，因此與客戶的合作是從前端的研發設計開始，不同於以往被動元件僅是下游電子零組件的一環，此外，以往國巨車用產品多屬導航、影音等與安全無關的產品，而基美產品則用於引擎、ABS等安全相關系統，兩者ASP相差20倍，將是新國巨打入高階市場的最佳助力。（全文未完）

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《財訊快報 理財年鑑第202101期》

(中時新聞網)