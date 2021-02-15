迎來牛氣沖天的一年，新年假期有打算來一點不一樣的嗎？如果你覺得在手機、主機上玩遊戲，已經滿足不了你的話，本篇將推出你Oculus以及HTC VIVE平台上推薦的優質VR(虛擬實境)遊戲，讓你戴上VR頭盔，感受有如一級玩家的沈浸遊戲體驗！

Virtual Reality（虛擬實境）簡稱為VR，只要配戴頭戴式顯示器，就可感受宛如真實置身沉浸在遊戲世界中，即可輕鬆走進全球各大博物館，近距離檢視藝術作品的細節，或是潛入海底碰觸鯨魚，抑或是進入外太空，探索宇宙的神祕，將VR沉浸式體驗融合至學習情境模式中，讓在家就能學習體驗各種知識內容，也能遨遊世界。如果新年假期你有打算來一點不一樣體驗，本篇將推薦Oculus以及HTC VIVE平台上推薦的優質VR(虛擬實境)遊戲，讓你戴上VR頭盔，感受有如一級玩家的沈浸遊戲體驗！

【HTC VIVE平台VR遊戲】

《奇幻滑雪》（Fancy Skiing）遊戲畫面。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

此遊戲是哈視奇科技開發的系列遊戲，受到全球玩家的歡迎，並獲得了很多獎項。 Fancy Skiing：Speed增加了關卡模式，並設立了世界排行榜，讓玩家感受在VR中滑雪的快樂與刺激。

《VR賽艇-帆船比賽》遊戲畫面。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

玩家可在公海開啟一段激動人心的航海旅程，在阿卡拉納群島，無論是帆船老手還是新人，都可以放鬆地探索。你能看到日出、白天、日落和夜晚的海灣航行環境，你可以選擇奮力拼搏，也可以安然享受寧靜的月光帆。您還可以學到關於帆船世界的知識，加入全球玩家社區，在水手的天堂探索夢想中的海景。

《Spacetours VR - EP1 The Solar System》遊戲畫面。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

充滿美感且振奮人心的遊戲體驗，將帶你以前所未有的方式探索宇宙空間，前往太陽系的八大行星。炫目精美的視覺效果、震撼的聲效，為你帶來全方位的沉浸式體驗。

《Moss》遊戲畫面。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

Moss是一款動作冒險益智遊戲，是美國Polyarc為VR平台打造的全新IP。玩家身處在一個神奇的魔幻世界，會認識英雄奎爾（Quill），一隻出身貧寒卻胸懷大志的小老鼠，古老的魔法被喚醒，與她一起並去拯救親人，通過解決具有挑戰性的難題並與邪惡作戰鬥爭。該款遊戲從第一人稱和第三人稱的角度出發，精美又壯觀無比的場景，帶給玩家絕佳的沉浸體驗。

《Gnomes & Goblins 小矮人與哥布林》遊戲介紹圖。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

《小矮人與哥布林》是一部原創的獨立作品，為玩家創造了一個魔法虛擬世界，該虛擬世界由喬恩·費儒導演（真人版獅子王、叢林之書、鋼鐵俠的導演）與知名VR內容提供商WeVR合作（WeVR以提供逼真的水下體驗而聞名，代表作品為《theBlu》）合作打造。在這部作品中，觀眾會發現自己身處茂密的叢林深處，與之相伴的還有一隻生活在鬱鬱蔥蔥環境裡的小地精，遇到妖精的居民，成為他們社會的一部分，並將他們從仇敵中解救出來。探索更深層次的神秘力量，搜尋魔法世界的寶藏。

《Creed: Rise to Glory》遊戲畫面。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

此款遊戲基於電影《Creed: Rise to Glory》發行的VR遊戲，是款正宗拳擊模擬遊戲，針對洛基迷來說是款值得收藏的遊戲。與世界頂級對手從頭到腳地搏鬥，可以像Adonis Creed一樣進行訓練、戰鬥和贏得勝利。高強度、爆發力的全身性運動，身心都將受挑戰，更可與Creed和Rocky拳擊世界中最具標誌性的人物一起戰鬥，在不知不覺中揮汗燃燒卡路里，達到健身鍛煉效果。

《Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash!》遊戲畫面。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

此款遊戲是以音樂與舞蹈為主題的知名遊戲「Space Channel 5」，化身為臨場感十足的全新VR遊戲登場！ 成為未來宇宙電視台的新人播報員，與播報員前輩「舞菈菈」一起跳舞，展現舞姿！即使是不擅長跳舞的人，也能以「新星」般的舞姿跳得很酷炫！擺出的姿勢越多，觀眾收視率就越高，並且在跳舞直到跌落並保存宇宙時，您可以轉動的頭部越來越多！

《Gloomy eyes 咕嚕米的眼睛》遊戲畫面。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

在那個太陽隱沒，人類追捕活死人的永夜時代裡，有著一雙大眼睛的活死人男孩咕嚕米， 遇見了人類的小女孩妮娜，他們的愛，感動了太陽，純真的愛召喚出改變世界的力量。 全世界第一部沉浸式VR動畫《咕嚕米的眼睛》已獲國際影展入圍肯定，包括入選日舞影展、安錫國際動畫影展最高榮譽「VR水晶獎（Cristal for the Best VR Work）」等獎項。 《咕嚕米的眼睛》是6DoF及3D即時運算的三部曲VR動畫電影，由蕭敬騰（國語），柯林法洛（英語）配音。

《鵲華秋色圖》

夢遊鵲華秋色仙境，取自鵲華秋色圖，它的作者是宋末元初書畫家趙孟頫，畫幅描繪的是濟南的鵲山和華山。沉浸式虛擬現實體驗將你從現實世界帶入虛擬仙境。你將會領略趙孟頫繪製的濟南的秋色，你可以沿著沙丘的輪廓、古老的黃河、松樹和暖色調的淺灘前進。在這個過程中你會參與見證趙孟頫和周密的友誼。

故宮山水畫VR體驗：《走入鵲華秋色》

【Oculus平台VR遊戲】

《Beat Saber》：在許多遊戲同台上，節奏遊戲都是相當受到歡迎的類型，《Beat Saber》也不例外。這是由Beat Game所開發的一款Oculus Quest以及Oculus Rift都可遊玩的付費VR節奏遊戲，獲得Quesr 2020最佳付費VR遊戲的殊榮。玩家所需的就是揮動手把砍擊向你飛來的節拍方塊。方塊會有不同顏色，你需要使用左右手對應顏色的光劍來砍擊，難度還不小！

TinyTAN | Beat Saber: BTS Music Pack Available Now

《Echo VR》：這一款遊戲是由Ready At Dawn所開發，摘下Quest 2020最佳免費VR遊戲獎項，適用於Oculus Quest以及Oculus Rift。玩家在遊戲中可與隊友組隊，在Echo Arena中與AI在零重力環境下刺激對戰！

Echo VR | Quest Trailer

【HTC VIVE/Oculus雙平台皆可體驗】

《Down to the Rabbit Hole跳進兔子洞》

《跳進兔子洞》是一部虛擬實境冒險遊戲，是愛麗絲抵達仙境前的旅程故事，此款結合故事、藝術、場景變化、遊戲互動及猜謎等內容，並是入圍歐洲《2020 雨之舞 Immersive Festival官方評選》傑出藝術成就獎（OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN ART）、最佳沉浸遊戲（BEST IMMERSIVE GAME）及最佳動畫製作（BEST ANIMATION EXPERIENCE）等多項獎項的VR作品。是以第一視角及第三視角進入一個微型世界，化身成為一個尋找失落寵物的女孩，你需要引導她穿越神秘的世界，在這具沉浸感的奇幻藝想世界裡感受無限創造力，是一部適合全家大小於年末同歡的虛擬實境優質作品。

《Down to the Rabbit Hole跳進兔子洞》畫面。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

若是擁有Oculus VR頭盔，還可以參考2020年最佳Quest遊戲獎當中的最佳動作遊戲《ONWARD》、最佳街機遊戲《Blaston》、最佳恐怖遊戲《Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 》、最能激發腎上腺素遊戲《The Climb》、最佳運動遊戲《Eleven Table Tennis》、最佳票房獎《Vader Immortal: Episode I》、最受歡迎遊戲《The Walking Dead：Saints and Sinners》、最受歡迎健身遊戲《FitXR》、最佳節奏遊戲《Pistol Whip》、最佳角色扮演遊戲《Journey of the Gods》、最佳多人遊戲《POPULATION: ONE 》、最佳冒險遊戲《The Room VR: A Dark Matter》、最佳喜劇體驗《Trover Saves the Universe》、最佳益智遊戲《Tetris Effect》、最佳沈浸視覺效果《Until You Fall》；或是體驗最佳娛樂app《YouTube VR》、以及最佳創意工具《Tilt Brush》。感受在VR世界中的奇幻體驗！

【大型密室逃脫遊戲、全新XR體感《恐龍紀元XR》】

過年假期除了在家玩VR遊戲外，也可與朋友相約到台北三創生活園區及高雄大魯閣VIVELAND虛擬實境樂園，來一場大型密室逃脫遊戲；《波斯王子：時之刃》能讓你與你的同伴（至多四位）一同進入古波斯的美麗環境中，開始一場王子救贖之旅，享受全新動畫，絕佳配音、音效、跑酷動作和配樂。

或是適合6歲以上小朋友便可體驗、結合VR、AR與體感裝置的全新體感內容，以「恐龍紀元時光站」為設計概念且具體感互動的「時光機座艙」，能帶你穿梭時空回到白堊紀展開冒險，經歷火山、叢林、大海與熱浪，在遠古恐龍聚落的驚駭聲光中，展開海陸空大冒險。

大年初一至初三（2月12日至2月14日）期間來於台北三創生活園區及高雄大魯閣草衙道的VIVELAND虛擬實境樂園，送「限量金牛福袋」，2月10日至2月21日來園區消費滿$1,000，即贈乙張「牛轉乾坤，刮刮出好彩頭」刮刮卡，就有機會獲得「HTC真無線藍牙耳機」等配件或周邊商品。

(科技)