迎來牛氣沖天的一年,新年假期有打算來一點不一樣的嗎?如果你覺得在手機、主機上玩遊戲,已經滿足不了你的話,本篇將推出你Oculus以及HTC VIVE平台上推薦的優質VR(虛擬實境)遊戲,讓你戴上VR頭盔,感受有如一級玩家的沈浸遊戲體驗!

Virtual Reality(虛擬實境)簡稱為VR,只要配戴頭戴式顯示器,就可感受宛如真實置身沉浸在遊戲世界中,即可輕鬆走進全球各大博物館,近距離檢視藝術作品的細節,或是潛入海底碰觸鯨魚,抑或是進入外太空,探索宇宙的神祕,將VR沉浸式體驗融合至學習情境模式中,讓在家就能學習體驗各種知識內容,也能遨遊世界。如果新年假期你有打算來一點不一樣體驗,本篇將推薦Oculus以及HTC VIVE平台上推薦的優質VR(虛擬實境)遊戲,讓你戴上VR頭盔,感受有如一級玩家的沈浸遊戲體驗!

【HTC VIVE平台VR遊戲】

《奇幻滑雪》(Fancy Skiing)遊戲畫面。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

此遊戲是哈視奇科技開發的系列遊戲,受到全球玩家的歡迎,並獲得了很多獎項。 Fancy Skiing:Speed增加了關卡模式,並設立了世界排行榜,讓玩家感受在VR中滑雪的快樂與刺激。

《VR賽艇-帆船比賽》遊戲畫面。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

玩家可在公海開啟一段激動人心的航海旅程,在阿卡拉納群島,無論是帆船老手還是新人,都可以放鬆地探索。你能看到日出、白天、日落和夜晚的海灣航行環境,你可以選擇奮力拼搏,也可以安然享受寧靜的月光帆。您還可以學到關於帆船世界的知識,加入全球玩家社區,在水手的天堂探索夢想中的海景。

《Spacetours VR - EP1 The Solar System》遊戲畫面。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

充滿美感且振奮人心的遊戲體驗,將帶你以前所未有的方式探索宇宙空間,前往太陽系的八大行星。炫目精美的視覺效果、震撼的聲效,為你帶來全方位的沉浸式體驗。

《Moss》遊戲畫面。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

Moss是一款動作冒險益智遊戲,是美國Polyarc為VR平台打造的全新IP。玩家身處在一個神奇的魔幻世界,會認識英雄奎爾(Quill),一隻出身貧寒卻胸懷大志的小老鼠,古老的魔法被喚醒,與她一起並去拯救親人,通過解決具有挑戰性的難題並與邪惡作戰鬥爭。該款遊戲從第一人稱和第三人稱的角度出發,精美又壯觀無比的場景,帶給玩家絕佳的沉浸體驗。

《Gnomes & Goblins 小矮人與哥布林》遊戲介紹圖。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

《小矮人與哥布林》是一部原創的獨立作品,為玩家創造了一個魔法虛擬世界,該虛擬世界由喬恩·費儒導演(真人版獅子王、叢林之書、鋼鐵俠的導演)與知名VR內容提供商WeVR合作(WeVR以提供逼真的水下體驗而聞名,代表作品為《theBlu》)合作打造。在這部作品中,觀眾會發現自己身處茂密的叢林深處,與之相伴的還有一隻生活在鬱鬱蔥蔥環境裡的小地精,遇到妖精的居民,成為他們社會的一部分,並將他們從仇敵中解救出來。探索更深層次的神秘力量,搜尋魔法世界的寶藏。

《Creed: Rise to Glory》遊戲畫面。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

此款遊戲基於電影《Creed: Rise to Glory》發行的VR遊戲,是款正宗拳擊模擬遊戲,針對洛基迷來說是款值得收藏的遊戲。與世界頂級對手從頭到腳地搏鬥,可以像Adonis Creed一樣進行訓練、戰鬥和贏得勝利。高強度、爆發力的全身性運動,身心都將受挑戰,更可與Creed和Rocky拳擊世界中最具標誌性的人物一起戰鬥,在不知不覺中揮汗燃燒卡路里,達到健身鍛煉效果。

《Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash!》遊戲畫面。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

此款遊戲是以音樂與舞蹈為主題的知名遊戲「Space Channel 5」,化身為臨場感十足的全新VR遊戲登場! 成為未來宇宙電視台的新人播報員,與播報員前輩「舞菈菈」一起跳舞,展現舞姿!即使是不擅長跳舞的人,也能以「新星」般的舞姿跳得很酷炫!擺出的姿勢越多,觀眾收視率就越高,並且在跳舞直到跌落並保存宇宙時,您可以轉動的頭部越來越多!

《Gloomy eyes 咕嚕米的眼睛》遊戲畫面。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

在那個太陽隱沒,人類追捕活死人的永夜時代裡,有著一雙大眼睛的活死人男孩咕嚕米, 遇見了人類的小女孩妮娜,他們的愛,感動了太陽,純真的愛召喚出改變世界的力量。 全世界第一部沉浸式VR動畫《咕嚕米的眼睛》已獲國際影展入圍肯定,包括入選日舞影展、安錫國際動畫影展最高榮譽「VR水晶獎(Cristal for the Best VR Work)」等獎項。 《咕嚕米的眼睛》是6DoF及3D即時運算的三部曲VR動畫電影,由蕭敬騰(國語),柯林法洛(英語)配音。

《鵲華秋色圖》

夢遊鵲華秋色仙境,取自鵲華秋色圖,它的作者是宋末元初書畫家趙孟頫,畫幅描繪的是濟南的鵲山和華山。沉浸式虛擬現實體驗將你從現實世界帶入虛擬仙境。你將會領略趙孟頫繪製的濟南的秋色,你可以沿著沙丘的輪廓、古老的黃河、松樹和暖色調的淺灘前進。在這個過程中你會參與見證趙孟頫和周密的友誼。

故宮山水畫VR體驗:《走入鵲華秋色》

【Oculus平台VR遊戲】

《Beat Saber》:在許多遊戲同台上,節奏遊戲都是相當受到歡迎的類型,《Beat Saber》也不例外。這是由Beat Game所開發的一款Oculus Quest以及Oculus Rift都可遊玩的付費VR節奏遊戲,獲得Quesr 2020最佳付費VR遊戲的殊榮。玩家所需的就是揮動手把砍擊向你飛來的節拍方塊。方塊會有不同顏色,你需要使用左右手對應顏色的光劍來砍擊,難度還不小!

TinyTAN | Beat Saber: BTS Music Pack Available Now

《Echo VR》:這一款遊戲是由Ready At Dawn所開發,摘下Quest 2020最佳免費VR遊戲獎項,適用於Oculus Quest以及Oculus Rift。玩家在遊戲中可與隊友組隊,在Echo Arena中與AI在零重力環境下刺激對戰!

Echo VR | Quest Trailer

【HTC VIVE/Oculus雙平台皆可體驗】

《Down to the Rabbit Hole跳進兔子洞》

《跳進兔子洞》是一部虛擬實境冒險遊戲,是愛麗絲抵達仙境前的旅程故事,此款結合故事、藝術、場景變化、遊戲互動及猜謎等內容,並是入圍歐洲《2020 雨之舞 Immersive Festival官方評選》傑出藝術成就獎(OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN ART)、最佳沉浸遊戲(BEST IMMERSIVE GAME)及最佳動畫製作(BEST ANIMATION EXPERIENCE)等多項獎項的VR作品。是以第一視角及第三視角進入一個微型世界,化身成為一個尋找失落寵物的女孩,你需要引導她穿越神秘的世界,在這具沉浸感的奇幻藝想世界裡感受無限創造力,是一部適合全家大小於年末同歡的虛擬實境優質作品。

《Down to the Rabbit Hole跳進兔子洞》畫面。(HTC提供/黃慧雯台北傳真)

若是擁有Oculus VR頭盔,還可以參考2020年最佳Quest遊戲獎當中的最佳動作遊戲《ONWARD》、最佳街機遊戲《Blaston》、最佳恐怖遊戲《Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 》、最能激發腎上腺素遊戲《The Climb》、最佳運動遊戲《Eleven Table Tennis》、最佳票房獎《Vader Immortal: Episode I》、最受歡迎遊戲《The Walking Dead:Saints and Sinners》、最受歡迎健身遊戲《FitXR》、最佳節奏遊戲《Pistol Whip》、最佳角色扮演遊戲《Journey of the Gods》、最佳多人遊戲《POPULATION: ONE 》、最佳冒險遊戲《The Room VR: A Dark Matter》、最佳喜劇體驗《Trover Saves the Universe》、最佳益智遊戲《Tetris Effect》、最佳沈浸視覺效果《Until You Fall》;或是體驗最佳娛樂app《YouTube VR》、以及最佳創意工具《Tilt Brush》。感受在VR世界中的奇幻體驗!

【大型密室逃脫遊戲、全新XR體感《恐龍紀元XR》】

過年假期除了在家玩VR遊戲外,也可與朋友相約到台北三創生活園區及高雄大魯閣VIVELAND虛擬實境樂園,來一場大型密室逃脫遊戲;《波斯王子:時之刃》能讓你與你的同伴(至多四位)一同進入古波斯的美麗環境中,開始一場王子救贖之旅,享受全新動畫,絕佳配音、音效、跑酷動作和配樂。

或是適合6歲以上小朋友便可體驗、結合VR、AR與體感裝置的全新體感內容,以「恐龍紀元時光站」為設計概念且具體感互動的「時光機座艙」,能帶你穿梭時空回到白堊紀展開冒險,經歷火山、叢林、大海與熱浪,在遠古恐龍聚落的驚駭聲光中,展開海陸空大冒險。

大年初一至初三(2月12日至2月14日)期間來於台北三創生活園區及高雄大魯閣草衙道的VIVELAND虛擬實境樂園,送「限量金牛福袋」,2月10日至2月21日來園區消費滿$1,000,即贈乙張「牛轉乾坤,刮刮出好彩頭」刮刮卡,就有機會獲得「HTC真無線藍牙耳機」等配件或周邊商品。

