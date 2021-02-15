「想請教大家，電器紙箱上這個人像圖，是有什麼作用嗎？」一名網友拍下除濕機紙箱外觀，不過上頭除了常見的節能、環保標章，還有一個頭戴帽子的神秘人臉圖，由於圖案特殊且不常見，讓原PO相當好奇代表什麼意思，對此，有內行人給出解答，「提醒此面是商品正面，小心碰撞」，讓不少網友看完直呼長知識。

原PO日前在臉書社團「爆系知識家」上分享，家中最近買了一台新的除濕機，不過紙箱上除了一般較常見的節能、環保標章以及「不可顛倒橫置以免機體受損」的標語，除此之外還有一個頭戴帽子的人臉標示，「想請教大家，家裡電器紙箱上這個人像圖，是有什麼作用嗎？好像沒在其他廠牌及家電上看到過」。

貼文發出後網友紛紛推測，「是代表插頭的意思嗎？」、「到府服務？」、「紳士般的搬運此商品」、「我也是第一次看到，以前都沒特別注意，想知道答案」。對此，留言串釣出內行人解答，「表示此面是商品正面 小心碰撞」、「代表正面，日本包裹也有企鵝正面圖案，表示正面加上天地無用（不可倒放意思）」，還有網友幽默回應，「就機器正面、不是黑人牙膏哦」。

由於不少網友是第一次看到這標示，內行人給出解答後，網友們紛紛直呼長知識，「原來如此，謝謝你讓我長知識了」、「長知識喔！謝謝你的發問」、「感謝版主讓我學到一課了」，此外，另有網友在留言串好奇表示，他以為這標示是小心燒焦的提示，「代表正面？那為什麼不是用top up之類的」。

(中時新聞網)