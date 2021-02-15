喜歡高甜劇或是古裝劇？2021年陸劇仍有不少類型的劇將上檔，還有高顏值男女神加持，除了楊冪、迪麗熱巴、楊洋外，還有睽違許久回歸的胡歌、趙薇等，還未播出就話題不斷，以下盤點必追陸劇。

高顏值男女神迪麗熱巴、楊洋同框，未演先轟動。(圖／翻攝自微博)

《你是我的榮耀》

由迪麗熱巴、楊洋主演，改編顧漫同名小說，講述當紅頂級流量女演員喬晶晶(迪麗熱巴飾))和天才航空工程師于途（楊洋飾）兩位高中同學，分開10年後，於手遊中重逢，並展開一段浪漫治癒的暖心築夢之旅，高顏值男女神同框，未播就先引爆話題。

兩大演技派男女主角孫儷、趙又廷首度合作。(圖／翻攝自微博)

《理想之城》

由孫儷搭檔趙又廷，改編自若花燃燃的職場小說《蘇筱的戰爭》，兩大演技派男女主角首度合作，光看陣容就令人期待，描述孫儷飾演的造價師被迫離職後，進入知名建築集團工作，面對公司的暗潮洶湧和建築師們的高壓挑戰，成長的故事。

由楊冪、許凱主演，先婚後愛的題材。(圖／翻攝自微博)

《愛的二八定律》

由楊冪、許凱主演，是一部都市愛情劇，先婚後愛的題材，雙人氣主演讓劇還未播就引起轟動，楊冪在劇中飾演單身精英律師，因頂級律師事務所招聘律師開出「已婚」條件，她必須虛構一個丈夫，碰巧遇到資深宅男陽華（許凱 飾）不願「被迫結婚」的單身男女決定直奔民政局領證，展開一段「先婚後愛」的甜蜜戀情。

吳謹言與許凱繼《延禧攻略》後二度合作。(圖／翻攝自微博)

《尚食》

吳謹言與許凱因出演《延禧攻略》爆紅，在劇中組成的「傅瓔CP」，最後沒有圓滿結局，讓不少劇迷大嘆可惜，這次在《尚食》二度合作，故事主要講述明朝時期，以廚女的視角展開驚心動魄的宮廷鬥爭，號稱美食版《延禧攻略》、明朝版《大長今》，而這次兩人又會擦出怎樣的火花，令人期待。

由劉濤、周渝民主演。(圖／翻攝自微博)

《大宋宮詞》

由名導李少紅執導，劉濤、周渝民主演，被喻為《大明宮詞》的姊妹劇，為了重現宋朝的盛世美景，拍攝場地占地30畝，大陣仗的重現宋朝輝煌時代，周渝民飾演北宋真宗趙恆，配對扮演皇后「劉娥」的劉濤，兩人古裝扮相一曝光，就引發熱議。

2019年最火紅的神劇《慶餘年》將推第二季。(圖／翻攝自微博)

《慶餘年2》

可說是2019年最火紅的神劇《慶餘年》，，改編自作家貓膩的同名小說，結合穿越、宮鬥、辦案、身世等主題，播出後獲得極高評價，而苦等多時的第二季終於要上映，第一季片尾范閑(張若昀 飾)在準備從北齊回南慶國時，發現二皇子的陰謀，之後身受利劍所刺、命在旦夕。第二季故事將從這開始，講述復活後的范閑如何從二皇子的陰謀挺身而出，解決南慶國的動盪。

《傳家》

秦嵐、吳謹言繼《延禧攻略》後再續情緣。(圖／翻攝自微博)

超夯宮廷劇《延禧攻略》主僕魏瓔珞與富察皇后再續情緣，由秦嵐、吳謹言、張南主演，是民國背景的傳奇大劇，兩人飾演1920年代上海百貨巨擘的千金，三人生母不同、個性迥異、成長環境也不一樣，為了繼承家業各出奇招，最後為完成父親遺願團結一致。

《學區房》

趙薇繼《虎媽貓爸》後，時隔6年再演戲。(圖／翻攝自微博)

由趙薇、秦昊、王鷗、任重領銜主演，是一部都市教育話題劇，講述80後年輕小夫妻為了孩子升小學的問題，產生不同觀點，引發了一些系列的衝突，這是趙薇繼《虎媽貓爸》後，時隔6年再演戲，這次更從「虎媽」變成「貓媽」，反差個性令人相當期待。

《斛珠夫人》

由楊冪、陳偉霆主演的古裝劇。(圖／翻攝自微博)

由楊冪、陳偉霆主演的古裝劇，蕭如瑟同名小說改編，是楊冪繼《扶搖》後，再一次挑戰架空古裝劇，她飾演的「海市」，女扮男裝成為大徵第一權臣愛徒，並與大徵皇帝帝旭展開三人糾葛情感，這是楊冪和陳偉霆在《古劍》之後的再次合作，備受外界期待。

《長歌行》

由迪麗熱巴、吳磊主演。(圖／翻攝自微博)

改編自著名漫畫家夏達同名作品，由迪麗熱巴、吳磊主演，敘述永寧郡主李長歌（迪麗熱巴 飾）因宮鬥失去家人，為了報仇女扮男裝隱藏民間，等待機會誅殺李世民，偶遇草原部落特勤（吳磊 飾），兩人相知相惜，共同守護大唐和平。

《繁花》

胡歌睽違3年再回歸小螢幕。(圖／本報系資料照)

王家衛首部執導電視劇，改編自上海作家金宇澄在茅盾文學獎獲獎的同名小說，由胡歌主演，故事背景為90年代初，劇情圍繞胡歌飾演的阿寶，他成功過也失敗過，最後成為滬上弄潮兒女中的一段傳奇，這是王家衛準備6年的巨作，也是胡歌睽違3年再回歸小螢幕，未播就讓粉絲期待萬分。

(中時新聞網)