隨著今年一月含萊克多巴胺豬肉開放進口台灣，政府為了強化民眾對國產豬的信心，推出國產豬標章，但標示充斥惹議。台灣民眾黨曾整理出一張「台灣豬標章之亂」，痛批行政院目前主張的「業者自主標示」，甚至沒有統一標章 ，造成台灣豬標章百百種的亂象，最終食品攤販、豬肉產品與加工品貼滿標章，被業者譏諷根本像在「貼春聯」。

針對豬標章之亂，民眾黨曾轟，政府內政管理堪憂，外交立場更是未見著墨，BTA沒有正式談判、赴美查廠行動更是「僅針對新進廠商而非所有廠商」，其餘事項例如法制作業、停藥期談判、增加邊境人力設備、食材登錄系統、豬肉相關產業百億基金、市場稽查人力增加等等，都遲遲未見進度。

民眾黨批評，對於萊豬進口議題，民進黨「只敢標產地、不敢標萊劑」，更誇張的是，行政院目前主張的「業者自主標示」， 甚至沒有統一標章 ，造成台灣豬標章百百種的亂象。

然而，農委會推出台灣豬標章為民眾把關食安，卻接連爆出業者在告知有使用非國產豬的情況下，中央畜產會仍核發標章，引發外界質疑。行政院長蘇貞昌1月16日受訪時說，農委會做法如果不夠嚴謹，應該好好檢討；台北市柯文哲則表示，他一開始就覺得不會有效，因為標章實在太多了，最好要統一版本。

至於，台灣豬標章頻頻出包，農委會1月中旬召開記者會時指出，為了精進台灣豬標章，即日起原本委由中央畜產會的申請、管理作業等，即日起改由農委會辦理、中央畜產會協助，會努力做到更好。

(中時新聞網)