很多人都想知道自己2021年的財運如何，事實上，有些人不管哪一年都天生帶財，只要時機一到，必定財源滾滾而來，一生大富大貴。專寫命理、風水、八字、面相的《金城風水館》專欄曾分享，每個人來身體上都有一些「特徵」，尤其身上有以下3個標記的人，必 定命中帶福，快來瞧瞧你有沒有這3個標誌。

1.斷掌（女左男右）：所謂斷掌就是智慧線和感情線相交，從手掌的一端至另一端，成一直線橫越的相。俗語說：「男兒斷掌千斤兩，女子斷掌過房養。」亦即男人斷掌，具有創造財富的能力，價值千金。女子斷掌則代表命硬之人。命理學上，斷掌之人掌權、掌財，但是斷掌男女仍有區別。男人斷掌在右是大福，女人斷掌在左是大富，如果符合這樣的特徵，財運生來旺盛，遇事逢凶化吉，一生無災無難，鴻運當頭。

2.手中有痣：有句話說：「手中有痣，富貴一世！」在痣相學上，手掌長有黑痣的人，生來好財運，頭腦聰明不缺錢用，事業官運一帆風順，即使逆境中也能達成目標，取得好成績，也因具有不服輸精神，會為他們帶來巨大財富，將事業推向顛峰，這種人必成人中龍鳳。

3.胸部有胎記或有痣：相傳胸部有胎記的人，是神仙轉世，天生聰明過人，福多財旺，有這特徵的人，基本上都很有福氣，十之八九都是大富大貴，容易得到貴人相助，事業步步高升，中年即可飛黃騰達，富貴臨門，長壽百歲有財有福。

(中時新聞網)