三月因之後的股東會而成為融券強制回補的密集期，相對容易出現軋空行情，尤其必須留意高券資比個股股價的動向。

在股市中，永遠都有新鮮事。

人性亙古不變，歷史總會重演，但是會以不同的形式出現。「大者恆大」基本上可適用於絕大多數的事情，股市中也不例外，然而，卻也會出現偶爾的例外，至於例外能否變成常態，雖說不是沒機會，但是機率相當低，一旦出現則可謂驚天動地，美國上演鄉民大戰華爾街放空機構，上演了「史詩級金融聖戰」。

史詩級金融聖戰

疫情改變許多生活習慣，股市也不例外，新一代股神紛紛冒出頭，過去不論是掌握大量資源的華爾街巨鱷，抑或是台灣的主力、法人，透過養、套、殺手法，讓散戶成了只能等待被收割的韭菜，除了資金規模，不對稱的資訊、權力甚至延伸到券商與法規等，然而，螞蟻搬象、小蝦米對大鯨魚戲碼真實上演。

美國前一％的富人，擁有美國五三％的股票，前十％的富人，擁有八八％的股票，且貧富差距結構仍在持續惡化。GameStop（遊戲驛站）是間實體電玩專賣店，類似台灣的普雷伊，在美、歐、加拿大擁數千家零售店面，且歷史悠久，是許多阿宅的回憶，由於難敵數位化影響，營運與股價一落千丈。

投資管理公司Melvin Capital盯上GME，並大舉布下空單，且透過新聞等種種方式唱衰，也導致想支持與協助GME轉型的計畫因此失去機會。然而，原本只是投資機構與求生存拚轉型老公司之間的對抗，卻在美國Reddit r/wallstreetbets（WSB）板的鄉民號召之下，以「You Only Live Once（YOLO）」而揭竿起義。

雙方白熱化之際，全球首富暨特斯拉創辦人Elon Musk，在Twitter上發表貼文的推波助瀾之下，GME股價暴漲，Melvin Capital雖蒙受損失，卻獲得證券商Robinhood（RH）合作對象「Citadel」注資二○億美元參戰，且RH協同各大券商祭出保護巨頭措施，散戶只能賣不能買，不公不義更加點燃全球網民怒火。

放空需更加注重風險控管

此時的韭菜不再只是韭菜，吹起一人一股GME、只買不賣，不為賺錢只為加入見證歷史的非理性狂潮，雖然目前GME股價已由大漲至四八三美元後，迅速修正回到五三﹞拻美元，這股站出來的沉默多數力量，或許可能只是短線上的泡沫，但是新世代投資人衝撞華爾街體制，已在證券市場歷史中留下無可抹煞的一頁。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2130+2131合刊號精彩當期內文轉載》

先探投資週刊

(中時新聞網)