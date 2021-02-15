農曆春節，原本該是闔家歡樂的日子，卻發生慘忍悲劇，住在大陸山東的一家六口，在除夕夜當天遭滅門，其中年紀最小的孩子僅4歲，兇手是一名45歲的劉姓男子，他對這家人痛下殺手，事後也輕生亡。

2月11日上午大約8點多，山東臨沂發生重大命案，一家六口遭劉男殺害，5人當場死亡，另1人受重傷緊急送醫，經搶救仍不治，而死者分別是56歲的林姓男子，還有其妻子、兒子、兒媳婦、以及11歲的孫女、4歲的孫子。

根據外媒報導，當時家家戶戶都在慶祝過年，大家放起鞭炮相當熱鬧，但林家卻毫無動靜，一名賣雞蛋的走到林家，想關心有沒有發生什麼事，發現林家老太太倒在門口，進去查看，想不到一家人全部遇害，整起殘忍命案才曝光。

附近鄰居表示，林家兩老在家裡務農，兒子還有媳婦則在江蘇做石材生意，10日晚間帶著兩個小孩回家過年。平時沒有聽聞林家人與他人結仇，至今無法置信竟突然遇害，不過有疑似知道內情的網友透露，兇手劉男因為向林男討6000元人民幣，卻要不到，憤而將一家六口全部殺害。

(中時新聞網)