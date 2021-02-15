1月底2月初，受海風吹拂影響，數千隻藍瓶水母（Bluebottle）湧上澳洲新南威爾斯州（New South Wales）各大海灘，部分畫面顯示密密麻麻的藍色透明水母佔據了沙灘一角，讓當地民眾看了嘖嘖稱奇，滿地水母也讓許多到海邊戲水的民眾不小心螫傷了腳，海邊玩水變成噩夢。

澳洲雅虎新聞（Yahoo News Australia）報導，大批呈現藍色透明的藍瓶水母日前群起湧上新南斯威爾州的海岸線，瑪洛巴（Maroubra）、布朗提（Bronte）、沃里伍德（Warriewood）、邦迪海灘（Bondi Beach）等都有牠們大舉入侵的蹤跡。

民眾捕捉到藍瓶水母入侵邦迪海灘一處濱海游泳池的驚人畫面，畫面顯示密密麻麻的水母肩並肩擠在泳池岸邊，完全沒有落下一處空隙。其他海灘則是水母散落各處，事件發生時間從1月下旬延續至2月初。

The full length of Narrawallee beach on the NSW south coast looked like this on the 28th Jan pic.twitter.com/llPgq0VtBD — Jenny Hart (@JenniferIHart) February 6, 2021

一名網友驚訝表示自己從來沒看過這麼多藍瓶水母，最多就是在一平方公尺沙灘上看到3隻水母，或是每30公尺才看到一隻，這名網友忍不住驚叫：「老天阿，真是驚人。」

Still enough of these freshly beached beauties to make me think twice about a swim. #bluebottles #siphonophores pic.twitter.com/RTdjpH59LC — Prof Emma L Johnston AO FTSE (@DrEmmaLJohnston) February 5, 2021

《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）儘管藍瓶水母的藍色透明囊如同珍珠般美麗，不過也因為牠們大量出現，今年夏天讓許多到海邊戲水的澳洲人吃足苦頭，許多人因此被螫傷。天空新聞澳洲台（Sky News Australia）主持人傑絲（Laura Jayes）戲稱是「孩子的噩夢之池」。

When your Saturday plans are scuttled by swarms of a small, beautiful, but painful colonial siphonophore 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/xL9XwLCXqo — Dr Darren Saunders (@whereisdaz) February 6, 2021

報導指出，這群美麗刺客是被東北風吹上岸的，澳洲博物館研究所（Australian Museum Research Institute）海洋學家貝倫特絲（Penny Berents）表示，在夏天盛行的東北風帶動下以及適當的繁殖條件加乘，每年夏天藍瓶水母都會在澳洲海灘上「綻放」。

碰觸到水母觸手的皮膚可能會出現劇烈疼痛，不過1、2個小時後疼痛感就會減輕，新南威爾斯州衝浪救生組織（Surf Life Saving NSW）主席魏斯曼（Joel Wiseman）提醒民眾，如果不幸被螫了，千萬不要用手搓揉，而是要沖熱水。

根據統計，澳洲東部海灘每年會發生1萬至3萬件水母螫傷的意外事件。

(中時新聞網)