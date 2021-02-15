當年賣得比帝寶更貴的致和園，因掬水軒家族的欠債、訴訟風波，閒置17年；2019年終於判決落幕，2020年成功易手茂德，準備打掉重蓋頂級豪宅。

如果說到台灣第一豪宅，多數人腦海中浮現的一定是「帝寶」，其實台北市的「豪宅始祖」是仁愛路上的「致和園」。根據《財訊》雙週刊報導，2000年預售時，1坪開價高達100萬元，比當時開價約80萬元的帝寶還貴，震撼業界。

第3代賣地 拿錢卻不認帳

但致和園因受掬水軒的家族紛爭牽連，產權出現問題，始終閒置，成了全台第一棟豪宅「爛尾樓」。完工17年後，終於在2020年順利易手，被茂德機構總裁張高祥以50億元收購，換算每坪土地價格突破1000萬元，刷新台北市仁愛路沿線史上最高價紀錄，將拆掉重建，可望成為茂德的頂級豪宅代表作。

久揚建設多年前對《財訊》記者表示，致和園原地主為掬水軒家族與第一產物保險、中國人壽等多方持有，基地總面積為497.92坪，2003年興建完工，地上16層樓、地下3層樓，規畫1層1戶、每戶約160坪。

1999年掬水軒第2代董座柯德勝病逝後，董娘、第3代兄妹陷入爭產、掏空，衍生出50多件官司，纏訟至今20多年未了。而當年掬水軒家族因積欠債務，連帶遺產稅也繳不出來，地上建物被拍賣，第3代柯富元與柯俊材為避免全數不動產面臨法拍，遂說服土地所有權人母親柯陳幸佳將所持有致和園的9筆土地（全棟共17筆），拿到市場上兜售。

不巧碰上雷曼兄弟債務危機，全球景氣不佳，台灣房市低迷，土地整合商張輝明及久揚建設董事長梁吉旺危機入市，兩人看過柯富元、時任掬食執行長謝瓊華提供的謄本，確認土地登記在所有權人柯陳幸佳名下，且10年都未變動，進而出手。

《財訊》報導指出，由於柯陳幸佳旅居日本，最後由柯富元妻子周娟娟代表柯陳幸佳簽約，張輝明付出3000萬元訂金，其間柯富元及周娟娟有寄發存證信函保證產權清楚，並會全力配合過戶，協助買方洽談償還銀行貸款等事宜。

待張輝明付清款項、解除土地查封登記，陸續整合其他8筆土地、整棟16層樓建物的產權時，柯富元、柯俊材兄弟卻不承認買賣契約，反口主張土地並非屬於母親柯陳幸佳，而是父親的遺產，且向法院提起刑事與民事訴訟，意圖阻止買方土地過戶登記，並藉由聲請土地註記，讓買方在完成整合後，無法出售致和園。

久揚建設表示，多年下來，柯富元兄弟與謝瓊華，對張輝明及其母親柯陳幸佳所提起的各種刑事告訴，不是獲不起訴就是無罪；最後歷經法院3審判決確定，買家張輝明等是合法有效取得致和園9筆土地的所有權，民事訴訟也在2019年3月20日經最高法院駁回，柯氏兄弟的抗告才終於落幕，致和園出現重生機會。

(中時新聞網)