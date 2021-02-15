浴室會發霉，我們的身體也會發霉，不過大家總是忽略這件事。然而在體內增生的黴菌，不僅會讓人發胖，也是許多不舒服症狀的原因。日本內科醫師賀來怜華在著作《難怪你瘦不下來》一書中提到，身體一旦感染黴菌，免疫力就會大幅下降，抵抗外敵的能力也會轉弱，惡性循環的結果，變成慢性黴菌感染。醫師提醒，黴菌是生物，也會有排泄物。黴菌的排泄物是有機化合物，會干擾內分泌功能，讓人體重要賀爾蒙、雌激素分泌功能受影響。以下是重點書摘：

如果你常覺得胸口灼熱、下腹突出、口臭嚴重的話，最好懷疑體內是否黴菌增生。以下列出體內黴菌增生可能症狀的檢測表，請自行檢測看看。

●請在以下項目中符合自己情況的☐打勾：

☐1.過去一年曾經長達數天服用抗生素。

☐2.性器官會發癢或曾經感染念珠菌，抑或重複尿道感染(排尿會痛、小便次數頻繁、膀胱炎等。)

☐3.持續微發燒或是偶爾會不明原因發燒。

☐4.生理期前會身體不適，或有經痛、子宮內膜症、生理期不順、性欲低等症狀。

☐5.常攝取碳水化合物(麵包、飯、麵類、甜點等)，或是常喝酒。

☐6.一聞到煙味、香水味、古龍水味、清潔劑味道、殺蟲劑味道、排放廢氣、其他化學物質氣味等，就會覺得不舒服。

☐7.覺得記憶力減退、精神渙散、頭腦模糊、有頭痛或暈眩等問題。

☐8.曾經服用類固醇或口服避孕藥。

☐9.曾因特定飲食習慣把身體搞壞。

☐10.為便祕、腹瀉、胸痛、胸口灼熱、飯後倦怠等症狀所苦。

☐11.吃完飯會想睡覺。

☐12.皮膚會發癢、泛紅、長疹子。

☐13.有慢性關節炎、肌肉痛、淋巴腫等問題。

☐14.有氣喘、花粉症、過敏體質、寒冷症蕁麻疹(一冷就會有蕁麻疹)等症狀。

●檢測結果：

打勾超過７個以上的人，要提高警覺。

黴菌喜歡溫暖潮濕又營養充足的場所，我們的體內環境剛好完全吻合。如果不希望體內黴菌猖獗，唯一方法就是不讓黴菌有發芽的機會。

●環境中的黴菌 比你想像中還要多

許多人是不知不覺中吸入屋內的黴菌。比方說好幾年都不清洗冷氣機的人、把書櫃擺在潮濕場所及住在舖有地毯屋子的人，都要多加留意。

一定要徹底清潔空調，才能維持冷氣機的內部清潔。同時，萬一家裡有人把果汁等飲品潑灑在地毯上，卻沒有馬上徹底清洗，就會長黴菌。當人身處在充滿黴菌的環境中，在吸入空氣同時，也會把黴菌一起吸進去。

一定要徹底清潔空調，才能維持冷氣機的內部清潔，避免成了黴菌的溫床。(示意圖/Shutterstock)

●腸內黴菌喜歡的食物 人們很常吃

腸內黴菌喜歡吃的「糖分」和「不易消化的食物」，都會加速腸內黴菌滋生。不易消化的食物有肉類（動物性脂肪）、小麥所含的麩質和加工食品。此外，腸內未消化完的食物殘渣，更是黴菌最愛的飼料。

因此，為了不讓體內長黴菌，一定要「阻斷黴菌發生源」、「不供應黴菌喜歡的飼料」、以及「肚子不儲存食物殘渣。」（編輯梁惠明）

(中時新聞網)