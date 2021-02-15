星座專家唐綺陽於FB粉絲團分享2/15～2/21運勢，本周是水逆最後一周，星期日一早就恢復順行，本周水逆依然會帶來各種「回憶殺」，說話也要避免詞不達意，其他水逆注意事項也要多留意。

唐綺陽分析，上周度過「訊息量爆炸」的六星連珠，心思細膩、敏感的人應該有「穿過某道關口、心態與以往不同」的感受，內心於是暗下某些決定，想過不同人生。大年初一後威力減回五星，星期四前太陽衝刺，之後再減回四星，訊息逐漸減弱，讓我們從忙碌、昏頭轉向的高峰慢慢走下來，終於有時間靜心感受這段時間發生的事情。唐綺陽建議可以把握星期四前最後一波「太陽水瓶衝刺」，繼續開發奇妙人際關係，水瓶也會帶來「親近的人疏離、不熟的人卻親近」現象，這是「疏離能量」使然，最好的幫助是能看懂、分析令你困惑的關係，冷靜分析就能有收穫。

周四晚上太陽進入雙魚，唐綺陽表示能量逐漸轉向「心靈成長、夢境解析、潛意識有話要說、宗教啟迪」等議題，所以感應力、同情心強，社會上也不乏引發注意的酒駕、受害、煙酒毒癮所導致的悲劇，大家要多小心。最好的相應法就是有機會搞懂業力法則，以慈悲心化解。

唐綺陽最後提醒，土天四分，火金也四分，都在金融的金牛與驟變的水瓶，對股票、金融、科技影響大，也可能有「改寫價值觀」事件，或打破生命常規之事發生，雖然會讓人瞠目結舌，但請用期待的心面對。

(中時新聞網)