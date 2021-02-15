年假漸近尾聲，許多人開始收心，要讓過年期間放縱的腸胃回歸健康正途。由於傳統年菜多屬高鹽分、高油脂的肉類料理，要讓腸胃舒緩，接下來可以多吃蔬菜、菇類，提高膳食纖維的攝取量，也可改以熱量較低的海鮮替代紅肉，以蒸、煮、涼拌方式烹調，減少身體負擔。恩主公醫院中醫部也提供摩腹法，讓腸胃有阻塞感、便祕或吃壞肚子的民眾，能居家自我療癒。

<摩腹法-瀉法，適用於促進排便、預防便秘>

先將雙手掌心搓熱，將手掌心放在肚臍上，從肚臍順時針慢慢推摩，重複50次，重複約5分鐘。按摩時因為促進腸胃道蠕動，所以會出現排氣、饑餓感等都屬於正常現象，無須擔心。

<摩腹法-瀉法:促進排便、預防便秘>(圖/恩主公醫院中醫部提供)

<摩腹法-補法，適用於腹瀉、大便不成形>

如果是吃壞肚子，則是先將雙手掌心搓熱，將手掌心放在肚臍上，從肚臍逆時針慢慢推摩，重複50次，重複約5分鐘。按摩腹部的時候，只需使用雙手，不必另選工具。力度需均勻緩慢，以無不適感為準，不應有疼痛感。

<摩腹法-補法，適用於腹瀉、大便不成形>(圖/恩主公醫院中醫部提供)

●配合中藥養生茶飲健胃整腸。

恩主公醫院中醫部也推薦可以透過天然的中藥茶飲，以何首烏、菊花、山楂、決明子、甘草等藥材製成纖美茶。

院方指出，何首烏促進腸道蠕動、菊花抗發炎、山楂含脂肪酶可促進脂肪分解幫助消化、決明子有清熱潤腸通便之效，甘草保護腸胃道，可調和寒熱藥性藥味，在大吃大喝後飲用，不僅可去油膩消脂肪，對於人體消化系統的運作也有幫助，再配合適度運動，恢復腸胃道順暢，自然不是問題。(資料來源：恩主公醫院提供）

(中時新聞網)