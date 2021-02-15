新年假期，許多人不免俗地也會摸兩把開心一下，有些人小賭怡情，但也有些人方城之戰廝殺到天亮，加上過年期間大魚大肉，飲食不均衡、作息不正常都危害健康。亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟提醒，長時間久坐不動，造成血流速度過慢淤積，容易導致俗稱經濟艙症候群的下肢深部靜脈栓塞，嚴重危險時恐致命。

●久坐使下肢血流變慢 鬱積形成血栓

動脈血液是由心臟用力打出，靜脈則需要仰賴下肢肌肉收縮將血液回推，若久坐，肌肉無法用力，則可能讓靜脈血液流速變慢，無法順利回流至心臟，鬱積形成血栓，造成下肢深部靜脈栓塞。張育晟表示，形成的原因很多，主要為血管內皮受傷、血流異常、凝血功能障礙等，若血栓隨著靜脈跑回肺部，還可能導致肺栓塞，嚴重時致命。

●血栓堵住腳腫、痛、熱 回流恐造成肺栓塞、死亡

若發生血栓，初期無感，接著可能腳部出現腫、痛、熱之症狀，血塊過多可能使靜脈系統壓力過大產生下肢潰瘍，破壞靜脈瓣膜結構造成不可逆之傷害，張育晟主任指出，靜脈系統接回肺動脈，若血塊跑回肺部卡住，可能造成喘、肺栓塞、呼吸衰竭，甚至死亡，不得不慎。

●發生時須送醫急救 不可在家自行處置

若久坐之後感到下肢有腫、痛、熱，張育晟主任提醒民眾須立刻送醫急救，千萬不可在家自行按摩，不但無法舒緩，還可能會加速血塊回流。送醫之後的治療，將臥床休息抬高患肢，視情況使用抗凝血劑或血小板抑制劑、止痛藥，或用手術將血塊吸出，若血塊較多，則可於下腔靜脈放置一個小網子攔住，等血塊溶解後再移除。

民眾若有需要久坐，建議每1-2小時應起身走動，如倒水、上廁所，多喝水讓血液不要過於濃稠，避免穿著緊身褲，腳部可以適時活動。張育晟醫師提醒，有喝酒或吃安眠藥者須特別注意，若打麻將後直接就寢，可能會因為睡得太沉不會翻身移動，也可能在睡夢中發生血栓。

●凝血功能異常、久病臥床者 應避免同一姿勢過久

門診中曾遇過一名70歲先生，原本左腳有靜脈栓塞，經治療後改善，出院一周後因其他問題至泌尿科就診，但因等待時間過長，坐了4、5小時竟連右腳也腫起來，檢查後確認雙腿靜脈一路延伸到下腔靜脈都塞滿了血栓，經過幾次血栓溶解及抽吸才解決了病人的問題。張育晟主任表示，曾有病史者、或凝血功能異常、抽菸、靜脈曲張，都屬於高危險群，應避免久坐不動，尤其久病臥床者可適時將下肢抬高，或穿著彈性襪避免深部靜脈栓塞發生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)