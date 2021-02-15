台股春節休市期間，台積電利多不斷，帶動美股掛牌ADR衝上139美元歷史新高，有網友high喊，過完年台積電直衝700元，而前一波護國神山遭外資倒貨，股價殺到最低587元，嚇壞不少投資人。股市老手坦言，外資上上下下洗韭菜的手法，光台積電至少看過20次，但最終要回歸基本面，下次如果高點來到700元，就洗一波韭菜到低點600元。

農曆年股市封關之際，台積電利多頻傳，1月營收1267.49億元，月增8%，年增22.2%，為單月歷史次高，首季營收估達127億~130億美元，以1 美元兌換新台幣27.9元估計，台幣計價的營收估3543~3627億元，毛利率估50.5~52.5%左右，第1季營運可望淡季不淡。

緊接著，台積電赴日本投資拍板定案，董事會9日通過，以約1.86億美元金額在日本茨城縣筑波市設立材料研發中心，加強和日本生態系夥伴在三維晶片（3DIC）材料方面開發。

另外，日前傳出歐盟考慮在歐洲設立先進晶圓廠，以避免關鍵技術過度仰賴美國和亞洲，還有意邀請台積電赴歐設廠；對此，台積電回應，公司未排除任何可能性，但目前沒有任何具體計畫。

台積電ADR本周漲勢兇猛，最高來到139.16美元，儘管周五（12日）小跌0.79%至138.06美元，但台股5日封關至今，台積電ADR累計大漲近10美元、漲幅約7.7%。

2月初台積電被外資砍到最低點587元，不過殺破6字頭後，股價立馬大反彈，連兩天狂飆7%，5日封關小漲0.8%（或5元），收在632元。看到台積電ADR一直噴，不少網友懊悔封關前買太少，還有人說年後就直衝700了。

有股市老手在批踢踢股板發文，台積兩天噴7%真的猛，外資這種上上下下洗韭菜的手法還看得不夠多嗎？光台積電這種手法沒看過30次，至少也看過20次，外資可以操作本益比從15~35倍，但最終還是要回歸基本面。

他認為，台積電是高成長股，加上全球量化寬鬆的資金，本益比 25~30都算合理，2~3年後EPS 30元，股價就是750~900元，期間外資還是會持續做10次、20次，甚至30次的洗韭菜動作，股價就一次比一次墊高。

原po指出，如果高點700就洗一波韭菜到低點600；高點730就洗一波韭菜到低點620；高點達到850洗韭菜殺到低點700。外資就只會玩這幾招 ，看都看膩了，還有誰會被騙呢？

貼文一出，立馬釣出不少韭菜哀嘆，「嗚我超大韭菜，連跌6天真的怕，趁還有獲利就砍了」、「我承認是韭菜 成本579 賣在590 我哭...求問現在買回可行嗎 」、「415被洗一次的不會再被騙了吧」、「兩百多被洗過 從此抱緊」

還有網友早看破外資手腳，紛紛回應「以前也常被洗，久了就大概知道外資怎麼玩GG的，都能大致抓到高低點，相較國內主力好抓多了」、「GG外資大賣小跌 小買大漲 越洗股價越高 爽爽賺阿」、「外資小兒耍猴戲，大媽們根本沒在怕」。

另有人建議，「用存股心態買GG就不會有壓力，每天睡到自然醒」、「感覺抱久一點才是王道不然一個閃神就被操作噴錢」。

(中時新聞網)