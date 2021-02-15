農曆過年，「大年初二回娘家」一直都是傳統習俗，甚至有初一不能回娘家的禁忌，否則會把娘家吃窮、招致噩運、對婆家大不敬。對此，時代力量立委王婉諭認為，什麼時候回娘家「自在、開心就好」，而嫁出去的女兒，不應該就成了潑出去的水，「我們是媳婦，同時也是女兒，更重要的是，我們依然是我們自己」。

初一不能回娘家？那就約外面餐廳或一起出遊，就不算犯了禁忌，或選在除夕夜先和家人團去，也有人每年公平輪流，單數年去娘家、雙數年去婆家。面對過年回娘家的問題，王婉諭在臉書分享自身經驗，先前住苗栗時因離娘家近，先生覺得她跟爸媽常碰面，過年應該在婆家待好待滿，所以連初二都不一定會回娘家，但對她來說，初二是跟著媽媽回外婆家，與舅舅、阿姨、表兄弟姐妹齊聚；而先生，也想要跟著婆婆回娘家，跟許久不見的表兄弟姐妹碰面。

為此，王婉諭剛結婚的那幾年，真的是常常討論再討論，希望能讓先生理解回娘家對她的意義，最後討論出的結論，大多是維持著一年回娘家、一年回婆婆的娘家。

大年初二回娘家是傳統習俗，時代力量立委王婉諭認為，時代已經改變，什麼時候回娘家「自在、開心就好」。（示意圖／達志影像）

不過搬到台北後，王婉諭跟父母碰面的頻率少了很多，反而和公婆與先生在台北的表兄弟姐妹常碰面，加上過年是回花蓮老家，為了想趕上初二中午的聚會，便調整成初一晚上回到娘家。

王婉諭認為，嫁出去的女兒，不應該就成了潑出去的水、別人家的媳婦，現在人生得少，有些家裡只有一個女兒，且時代一直在變，許多傳統習俗當然也可以跟著調整，而不是成為枷鎖，緊箍著女性。

「我們是媳婦，同時也是女兒，更重要的是，我們依然是我們自己。」王婉諭建議有相同苦惱的女性，下次也能試試這些方法，和家人討論出相互都舒服的方式，畢竟，過年重要的是相聚，彼此都歡喜，才是最重要的。

【什麼時候回娘家？自在、開心就好！】 「大年初二回娘家」，似乎一直都是傳統習俗，而且甚至還嚴禁初一不能回娘家，否則會把娘家吃窮、招致噩運、對婆家大不敬。 但是，我也聽說過不少身邊朋友的例子，包括我自己，都各自用不同的方式，溫柔地突破... 由王婉諭發佈於 2021年2月13日 星期六

(中時新聞網)