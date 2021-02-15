愛莉莎莎發影片道歉。(影片/ 取自愛莉莎莎YouTube)

正妹YouTuber愛莉莎莎近日因「喝橄欖油排膽結石」影片，遭到醫界人士批評，認為她誤導民眾，13日深夜又在YouTube個人頻道道歉，但並非針對「喝橄欖油排膽結石」一事讓網友無法接受，身家甚至遭起底；在風波越滾越大後，14日愛莉莎莎上傳道歉影片，表示已和「蒼藍鴿」道歉，且會下架影片，更坦言自己未做好功課急於向大家分享，為此對大家深感抱歉。

愛莉莎莎不久前分享一段斷食影片，聲稱自己喝橄欖油混合液成功排出體內膽結石，還表示「有科學根據」，她介紹這種蔬果斷食法就是印度自然療法「肝膽排石法」；當時親身做了7日食測，身體明顯有改善，她在排便中甚至發現綠色物體，經詢問得知是「膽結石」，因此認為相當有用，立刻上傳和粉絲分享。

愛莉莎莎拍道歉影片，並表示會下架有爭議的影片。(圖/ 摘自愛莉莎莎YouTube)

沒多久卻遭到有台大醫師資歷的YouTuber「蒼藍鴿」打臉，表示這療法毫無醫學根據，愛莉莎莎的影片被網友留言洗版，氣得她一度關閉留言功能；直到2月13日才又重開留言，還表示「我已經準備好來了解並接受所有人的建議」，還是不接受遭蒼藍鴿打臉的事實，讓一些網友還是對她很反感。

不過，14日晚上愛莉莎莎在YouTube更新影片，決定為了近日「肝膽排石」相關影片道歉，在影片中她坦言自己功課沒做齊全，「資訊內容不夠謹慎」，經過不少醫療人員和她聊過後，她才知道醫師基本不會引用健康雜誌或書籍，但自己卻在影片大量使用書本內容，自身沒足夠醫療背景卻還抨擊醫師，她覺得很抱歉。

而愛莉莎莎也表示已經寄信向蒼藍鴿道歉，並澄清「肝膽排石」屬於自身經驗分享，沒有任何合作利益關係，最後也不斷向大眾道歉。另外她也補充，已經將先前兩部有爭議的影片下架處理，會更加注意自己的言行舉止，說出來的話都會經過多方查證，避免類似的事情再發生。

(中時新聞網)