「雞排妹」鄭家純早前自爆主持慘遭廠商與金曲歌王翁立友性騷，意外讓庹宗康2019年在主持節目《國光幫幫忙之大哥是對的》訪問尾牙活動接待正妹小渝兒的片段被翻出。這位穿著改良式火辣旗袍的小渝兒，不僅曾在尾牙活動中被毛手毛腳，還曾忙到不慎走光，後面裙子整件翻起來，丁字褲慘被看光糗炸。

小渝兒在節目中透露，有次穿著超短裙接尾牙活動，因為工作太忙，急著上廁所又急著跑回來，導致後面裙子被內褲夾住，整件翻上去走光渾然不知，還開心地詢問現場客人：「需要喝酒嗎？」

小渝兒回憶這起超糗的走光經歷，她說原本客人們還在詢問她，可否跟她要LINE當朋友，卻在看到她走光畫面後，忍不住在她後方一直笑一直笑。更慘的是，小渝兒那時還沒有穿安全褲，導致裡頭穿的白色蕾絲丁字褲被看光。

外型亮眼的小渝兒，也工作時候也難免遇到鹹豬手。她說在接待的時候，即使遇到對方毛手毛腳，仍要保持微笑有禮的態度，令現場眾人相當震驚，直問為何要這樣？不過小渝兒就說，因為接待人員亦代表客戶對廠商的評價與印象，如果跟對方生氣，人家可能會以為妳在跩什麼，因此遇到任何情況都不能生氣。

(中時新聞網)