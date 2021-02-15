牛年增強氣場運勢 12星座必看轉好運筆記

過年一向是大家想要尋求改運、轉運的最佳時機，牛年來報到，全新的一年12星座要如何增強自己的氣場跟運勢呢？兩岸華人星占權威李靜唯老師，將透過吠陀占星開運術來告訴12星座的朋友，如何透過幸運數字、顏色、方位、寶石跟食物為自己增強新的一年的氣場跟運勢。

靜唯老師提醒大家，吠陀占星跟西洋星座有些微差異，簡單說，約有8成的人吠陀占星星座是落在西洋星座的前一個星座。請對照吠陀占星太陽星座表來看看自己的吠陀占星落在哪一個星座。

★太陽星座牡羊座(4/15-5/14) 很有勇氣和冒險精神，積極果斷、開朗熱情，但切忌太魯莽、小心易怒，只要這些小情緒能夠注意，2021年最紅就是你。

》幸運數字：9、13

》幸運顏色：紅色系

》幸運方位：東方

》幸運寶石：紅寶石、鑽石、雞血石、瑪瑙

》幸運食物：吃蘆薈汁可護胃、減少便祕；吃大蒜、芥菜、洋蔥、辣椒可增強免疫力。

》健康方面：注意頭部和腦神經的問題

★太陽星座金牛座(5/15-6/14) 為人務實、有責任感、對物質品味高、擅長理財！但也比較固執、古板、過於堅持己見，如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：6、14

》幸運顏色：柔和色系、奶油色、淡黃色

》幸運方位：南偏東

》幸運寶石：翡翠、玉、瑪瑙

》幸運食物：多吃菠菜補充鐵質

》幸運植物：玫瑰、百合花

》健康方面：注意喉嚨、頸部疾病

★太陽星座雙子座(6/15-7/14) 聰明、反應快、有語言天份、很有創意！但是比較情緒化、容易善變。如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：5、17

》幸運顏色：黃色系

》幸運方位：西偏南

》幸運寶石：水晶、綠玉

》幸運食物：多吃堅果促進心血管健康

》幸運植物：薰衣草、雛菊

》健康方面：注意肩胛骨、手臂傷害、肺部及呼吸系統疾病

★太陽星座巨蟹座(7/15-8/14) 非常顧家、重家庭觀念、有耐性、肯吃苦耐勞～但是容易自怨自艾和情緒化！如果這些小缺點可以改變一下～2021年最紅就是你。

》幸運數字：2、18

》幸運顏色：銀灰色、藍灰色

》幸運方位：北方

》幸運寶石：珍珠、月石

》幸運食物：甘藍菜、胡瓜、黃瓜

》健康注意：胃疾病、乳房疾病

★太陽星座獅子座(8/15-9/14) 天生的領導者、具創意、表演慾，熱心、開朗，但是比較主觀、霸道、有些自以為是，如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：1、19

》幸運顏色：金黃色、耀眼色系

》幸運方位：東偏北

》幸運寶石：紅寶石、貓眼石

》幸運植物：波斯菊、向日葵

》健康方面：注意心臟跟心血管疾病

★太陽星座處女座(9/15-10/14) 吃苦耐勞、很有耐心韌性、注重的事要求完美、節儉持家，但是也容易太過挑剔、固執、孤僻，如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：5、2

》幸運顏色：綠、暗棕色

》幸運方位：西偏南

》幸運寶石：藍色寶石、玉

》幸運食物：多吃堅果類、糙米、燕麥

》健康方面：注意腸道系統、男女更年期問題

★太陽星座天秤座(10/15-11/14) 擅長交際、八面玲瓏！重視外表，但是優柔寡斷、猶豫不決、性情有些散漫，如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：6、3

》幸運顏色：綠色、淡藍色

》幸運方位：南偏東

》幸運寶石：藍色寶石、玉

》幸運水果：多吃草莓可增加維生素C

》健康方面：注意腰部疾病、腎臟疾病跟脊椎病變

★太陽星座天蠍座(11/15-12/14) 精力旺盛、事業心強、深謀遠慮、意志力堅強、但是重猜忌、較固執、愛吃醋且情緒化，如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：0、9、4

》幸運顏色：深紅色、茶色

》幸運方位：北偏東

》幸運寶石：雞血石、碧玉

》幸運蔬菜：多吃韭菜可增加抵抗力

》幸運植物：杜鵑花

》健康方面：注意男（女）生殖系統、泌尿系統、肛門問題

★太陽星座射手座(12/15-1/14) 愛好自由、好奇心強、有冒險精神、熱情開朗！但是也比較隨心所欲、三分鐘熱度，如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：3、7

》幸運顏色：寶藍色、紫色

》幸運方位：東偏南

》幸運寶石：紫玉、紫水晶

》幸運蔬菜：多吃番茄可補充茄紅素

》幸運植物：蒲公英、菩提樹

》健康方面：注意肝臟疾病、臀部酸痛和坐骨神經病變

★太陽星座摩羯座(1/15-2/14) 刻苦耐勞、具有堅毅的毅力且務實、個性嚴謹！但是憂鬱、悲觀、冷漠是您的小缺點，如果這些可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：8

》幸運顏色：綠、深褐、灰黑

》幸運方位：東偏南

》幸運寶石：土耳其玉

》幸運食物：多吃亞麻子有益血脂調節

》幸運植物：黑罌粟、車前草

》健康方面：注意膝蓋關節、痛風、上癮症及憂鬱症

★太陽星座水瓶座(2/15-3/14) 很獨立、有創意、有崇高理想、有愛心！但是很叛逆、異想天開、情緒化，如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：4、8、9

》幸運顏色：水藍、天空藍

》幸運方位：西偏北

》幸運寶石：藍寶石、黑色珍珠

》幸運植物：蘭花、果樹

》健康方面：注意小腿抽筋、下半身循環不佳、腦神經衰弱問題

★太陽星座雙魚座(3/15-4/14) 善良、心軟、情感豐富、善解人意！但是優柔寡斷、不切實際、迷糊，如果這些小缺點可以改變一下，2021年最紅就是你。

》幸運數字：7、12

》幸運顏色：海洋綠

》幸運方位：北偏西

》幸運寶石：象牙、水晶、綠玉

》幸運植物：水生植物、睡蓮

》健康方面：注意腳部、遺傳性疾病跟精神方面問題

(中時新聞網)