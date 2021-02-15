感情的世界中，少了信任就很難繼續維持，婚姻更是尤其困難。一位人妻抓包老公與酒店妹在外亂搞，身心受盡折磨，憤而要求離婚。沒想到老公不但拒絕離婚，還大言不慚否認有外遇，稱「是自己花錢買的！」更笑她不到任何證據，讓她崩潰發文無助。

該名人妻在「靠北婚姻2.0」上發表示，近日抓包老公和酒店妹約炮，2人因此大吵一架。但老公的態度卻令她無法接受，不但大方坦承和酒店妹約炮，還大言不慚否認有外遇出軌，因為「那是花錢的！」

對此，人妻心痛直呼「折磨我嗎？我不能釋懷！」她想提出離婚，卻遭老公拒絕，還被笑說找不到他約炮的證據，更將她的臉書、Line、手機號碼全封鎖。人妻坦言，自己已經快要崩潰，不解老公不離婚到底是什麼心態？ 雖然曾試圖想原諒對方，但由於這事件帶給她的傷害實在是太大了，她只好求助網友，「夫妻之間基本的信任都沒有了！怎麼相處下去呢？」

對原PO的遭遇，網友也看不下去，建議原PO最好提早放生。網表示，「離婚吧！不離繼續過下去是在懲罰妳自己」、「婚姻最基本的就是信任感如果連信任感沒有真的很難走下去，會偷吃就是會偷吃不保證之後不會」、「沒有了信任的關係，不要也罷，自己重新出發吧」。網友指出，凡是跟配偶以外的人發生性關係就是外遇，建議原PO先和老公分居，冷靜下來後再找律師諮詢。或者是，「妳也去約一下，然後他就自動找妳離婚了。」

(中時新聞網)