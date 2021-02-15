美國有線電視新聞網(CNN)14日獨家披露，世界衛生組織(WHO)近日派往中國大陸調查新型冠狀病毒起源的研究團隊，發現2019年12月於武漢爆發的新冠肺炎，其疫情範圍恐較先前想像得更為廣泛，傳播時間也可能更早。目前WHO調查團正急著尋找管道，試圖獲得大量武漢居民的血液樣本以進一步檢驗；然而，北京迄今卻仍不願配合提供。

調查小組的班恩巴瑞(Peter Ben Embarek)表示，經廣泛的調查，研究團隊發現數個2019年新冠肺炎傳播範圍更廣泛的跡象；如首度確認武漢在2019年12月已出現逾12種病毒株。調查團也有機會與首位確診病患談話，該名病患年約40歲，沒有出國旅遊史，確診日期為12月8日。

隨著詳細數據與報告遲遲未能取得，更讓調查團隊新冠肺炎起源感到憂慮，此一疾病可能在12月中旬正式出現以前，就已在大陸大流行。班恩巴瑞表示，「新型冠狀病毒恐12月前就已在武漢廣泛流行了」。

調查團指出，大陸科學家已向研究團隊簡介2019年武漢的174例病例。其中，約100人為實驗室檢測而確診，另74人是透過症狀的臨床診斷而確診。但班恩巴瑞擔心，實際上的病例數字恐更高，甚至可能存在重症病例，而這意味著武漢可能在2019年12月就傳出逾1,000人確診。

他表示，「雖然我們還沒建立任何模式；但我們知道在感染人數外可能還有龐大的感染數字，15%可能是重症，而大多數為輕症」。

班恩巴瑞進一步說明，調查團已收集2019年12月首波SARS-COV-2的13種不同基因測序。如果能檢測更多的2019年大陸病患數據，就能對12月之前疫情爆發地與時間提供更有價值的線索。

報導指出，正如先前多位病毒學家警告，發現多種病毒變異代表這種病毒的傳播更早更久，而調查團發現的遺傳物質恐是國際上首項實證，足以證實前述假設。

班恩巴瑞還提到，大陸科學家提供給調查團92名在2019年10月至11月，疑似感染新冠肺炎病例的分析報告。這92名病患症狀與新冠肺炎類似，且屬重症病患。

WHO向這92人要求於2021年1月進行抗體測試；其中，67人同意檢測，且全數為陰性。不過，仍需要進一步的檢測才能定案。因為不確定時隔1年，先前染疫的人是否仍存在抗體。此外，這92例在10月與11月內分布於湖北各地，並沒有群聚出現，故不能確定是否與新型冠狀病毒有關。

班恩巴瑞希望能盡快重返武漢展開調查，更呼籲大陸能提供首次調查所沒有的生物樣本，特別是數千份武漢居民的血液樣本。

對於美方抨擊大陸應提供更早期的原始數據，北京除承諾對調查團更透明外，大陸駐華府大使更回斥「美國近年的所作所為，已嚴重破壞包括世界衛生組織在內的多邊機構，也影響關於新冠病毒的國際合作」，「美國還將矛頭指向忠實支持世界衛生組織的國家與該組織本身」。

(中時新聞網)