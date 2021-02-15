日本福島日前發生7級地震，連東京民眾都有感，造成當地至少120人受傷。36歲女星尾崎亞衣幾年前因罹患子宮頸癌入院治療，將子宮切除保命，近年來卻還是不斷進出醫院，最近她因小腸阻塞再度入院，卻碰上了大地震，嚇得她不顧插著鼻管、打著點滴，慌忙逃出病房。

尾崎亞衣在IG發文透露，因為子宮頸癌帶來的後遺症，她出現了小腸阻塞的情況，導致腸閉塞而住院接受手術，然而卻在住院期間碰上大地震，當時她還插著鼻管，手上也打著點滴，卻害怕到不顧一切跑到逃生口，一下忘記了自己的病人身份，至今想起仍心有餘悸。

事實上，不只是尾崎亞衣，許多日本藝人也紛紛報平安，分享地震當下的心情，像是31歲女星夏菜就在限時動態透露，地震發生時她人正在蹓狗散步，而偶像團體NGT48也向粉絲表示，隊員和工作人員都平安無事，知名諧星「矮瓜人」濱津智明更在推特上曬出多張照片，報告福島震後的情況，可以看到所有物品都散落在地上，看起來十分嚴重。

還有不少名人透過社交軟體Clubhouse報平安，包括藝術家村上隆、作家乙武洋匡和藝人兼歌手千秋、諧星小木博明等人，安撫了許多聽眾的情緒，小木博明聽見聽眾的正向反應，還開玩笑表示，「真是太好了！我第一次感覺自己對社會有點貢獻。」

(中時新聞網)