為驗證飲食模式與大腦認知是否存在關聯性，蘇格蘭愛丁堡大學研究團隊針對逾500名老年人展開飲食問卷調查，並進行各種大腦能力測驗。結果發現，堅持地中海飲食的參與者記憶力表現更好，而多攝取深綠色蔬菜與減少肉類的食用，則最有助於提升參與者的精神敏銳度。不過，經過對逾300人進行磁振造影(MRI)後，卻無足夠證據證實飲食法能讓大腦結構更完整。

這項研究成果已發表於2020年12月的期刊《實驗老年醫學》。論文指出，自1999年以來，科學界持續研究衰老對人類大腦思考的影響，而文獻已發現地中海飲食與更好的認知能力存在著關聯性。然而，迄今卻少有研究透過神經影像，來驗證飲食模式是否對大腦結構產生影響，進而改善人的認知能力。

為此，研究團隊遴選1936年出生於蘇格蘭洛錫安的511人(平均年齡79.3±0.6歲)，透過飲食頻率問卷以掌握其飲食習慣。此外，研究團隊也針對參與者的整體認知功能、視覺空間能力、處理速度、記憶力與語言能力，進行實驗評估。為了解飲食法是否對大腦容量與白質結構產生影響，研究團隊對其中358人進行MRI。

結果發現，堅持地中海飲食者與認知功能的提升呈現正相關；至於攝取加工食品為主的參與者，則因為智商降低連帶認知功能也變差。此外，大量吃進綠葉蔬菜與減少肉類的攝取，對認知健康頗有裨益。研究團隊還發現，堅持地中海飲食的人與更好的語言表達能力也存在著關聯性。

不過，地中海飲食對大腦思考力的好處，卻沒有反映在MRI中。根據MRI顯示，不論是大腦白質與灰質的容量，或有助於大腦功能的其他結構，都沒有出現變化。

研究團隊總結，這是首份將MRI用於飲食模式與大腦認知能力實驗的文獻。研究結果顯示，地中海飲食與思考力的關聯性，並非一般人所想的是因為大腦結構出現改變所導致。

(中時新聞網)