緬甸軍方1日發動政變奪權，近日來都有大批民眾上街示威反政變。緬甸北部的安全部隊今天向一群示威者開槍，且至少有5名記者被逮捕，另外，仰光等城市入夜後都出現裝甲車輛。

緬甸軍政府最近加強力道，試圖平息迅速發展的公民不服從運動，這些運動的支持者要求當局釋放前實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

位於緬甸北部密芝那市（Myitkyina）的一座發電廠，軍人發射催淚瓦斯，並向發電廠外頭的示威群眾開槍。現場一名記者表示，目前不清楚有多少人受傷。

這名記者還說：「我們不知道警方是用橡膠子彈或實彈。」

密芝那市當地一間媒體指出，隨後警方逮捕至少5名在現場報導的記者。

緬甸大城仰光（Yangon）的街頭今天傍晚出現裝甲車輛，之後社群媒體上流傳影片，顯示還有其他部隊的部署。

美國、英國和歐盟（EU）大使發布聯合聲明，敦促緬甸安全部隊不要傷害平民。（譯者：陳彥鈞）1100215

(中央社)