【回憶殺】73歲金鐘影帝雷洪，當年演出本土劇《夜市人生》，憑著一招經典「爆橘拳」走紅全台灣，甚至掀起一股模仿潮。不過雷洪的感情生活更加精采，因為他過去曾擁1妻5妾，享盡齊人之福，後來卻因爆出6千萬的債務，妻妾們一夕跑光。不過雷洪卻不怪她們，反而認為是自己花心的報應。

雷洪最風光時擁有1妻5妾，妻妾們又為他生下8子女，加上孫子算一算共有30多人。雷洪雖然花心也自認有責任感，對家庭更是採公司化管理，不僅1人1間透天厝，每個月還固定匯給6妻妾1人7萬元，算一算雷洪一個月開銷至少要42萬，相當驚人。

金鐘影帝雷洪有五妻！齊人之福的「後宮甄嬛傳」

由於家人眾多，所以每逢過年，雷洪家中也超熱鬧，要擺2個圓桌、1個長桌才夠坐。不過雷洪也為初二回娘家一事傷透腦筋，因為他只有1個人，分身乏術，坦言最希望初二就開工，再不然就裝病，因為這樣他就不需要陪老婆們回娘家了。

雷洪2016年爆出財務危機，因其中一個老婆玩期貨虧6千萬，導致6妻妾為了自保全跑光。對此雷洪去年上節目《單身行不行》，就被主持人好奇提問：「看到她們這樣鳥獸散，你會不會覺得心裡會恨？」雷洪則稱這是他的報應，不該拈花惹草。

雷洪因為龐大的債務壓力，一度萌生想不開念頭，甚至還因突發性耳鳴住院，不過他也因此找到真愛，於2019年11月再娶交往1年多的閨密馨儀。但雷洪坦言雖然有買房給現任妻子，卻完全不敢把錢給對方管，「該我男人要付的我付，吃飯費用所有一切，因為我已經怕了，我不能再跌倒了。」

(中時新聞網)