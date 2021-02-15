創校76年、位於新莊區主幹道中正路上的新北市新莊國中，去年中傳出部分校舍可能拆除重建，並由新北市政府招商，採「民間興建營運後轉移模式」（BOT）整建，意即由業者出資興建（Build）、在營運（Operate）50年後將建物移轉（Trasfer）給市府，雙方也可商議延長「一定時間」。此舉引發地方人士反彈，家長和民代擔憂學生的受教和活動空間遭壓縮，痛批不應該「引清兵入關」。

新莊國中2020年7月14日校務會議紀錄中，清楚提及「新北市政府正在研議校舍BOT興建案」。（圖／讀者提供）

位於新莊區主精華地段的新莊國中，一旁就是捷運新莊站2號出口（紅框處）。（圖／趙世勳攝）

新北市議員林銘仁拿出新莊國中校務會議紀錄痛斥，去年7月間，新北市政府教育局就聲稱新莊國中校舍老舊，研議採BOT方式改建，引起家長議論紛紛。「110年度市政府總預算案逕付二讀時，議員們提案附帶決議，要求教育局不得執行這項BOT案，但據我私下了解，新北市政府近期雖暫緩執行，卻正在研擬新方案，而且BOT不須經過議會審查，主導權完全掌握在市政府手上。」他直言，就算新北市政府要硬幹，議員有疑義也無可奈何。

林銘仁進一步解釋，依據《都市計畫公共設施用地多目標使用辦法》規定，學校校舍用途只能與校務有關，但教育局以校舍老舊為由，欲將其拆除，「如果真的拆除，未來學校用地就可以依據《促進民間參與公共建設法》，招攬民間廠商投資營運。」

新北市長侯友宜在2019年10月議會總質詢中，強調BOT案沒有使用市府預算，依法不須經過議會審查。（圖／報系資料照）

「新莊國中此例一開，未來精華地段的公立國中小學，恐都只將任由財團宰割，到底是學生受教品質重要，還是財團生意重要？」林銘仁擔憂地說，新莊國中BOT案明顯在鑽法規漏洞，都市計畫原先劃設這塊地就是教育用途，而商場就該設置在劃定的商業區內，新北市政府不應該違反都市計畫的精神。

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(中時新聞網)