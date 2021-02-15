新北市政府教育局以新莊國中校舍老舊為由，擬將鄰近捷運新莊站約1公頃的4層樓校舍拆除，並引進廠商以「民間興建營運後轉移模式」（BOT）方式出資進行改建和經營商場。但有議員質疑，新莊國中位處捷運站旁的精華地段，類似個案一開，國教資源將被財團予取予求，痛批新北市政府「動機不單純」。

位於新莊區主精華地段的新莊國中，一旁就是捷運新莊站2號出口（紅框處），因此也有議員質疑BOT案「內情不單純」。（圖／趙世勳攝）

議員鍾宏仁質疑，公立學校用地如果可以蓋商場，未來私立學校可能要求比照辦理，嚴重影響下一代的受教權。（圖／趙世勳攝）

「山也要BOT，海也要BOT，現在連學校也要BOT！」新北市議員鍾宏仁脫口說出電影《海角七號》的著名台詞，直指新北市政府動機不單純，「新莊國中位於新莊區精華地段，一旁就是捷運站，我嚴重懷疑是官商勾結，公然拿教育資源圖利財團！」

鍾宏仁表示，從新莊區購物中心「宏匯廣場」BOT案推論，除了商場、影城，飯店也是可能的選項，「BOT是由財團提供規劃方案，雖然市政府可以在契約中限制商業行為的模式，但財團將本求利，要求商轉空間和運作模式，絕對無所不用其極，很難受到嚴密規範。校舍恐不斷被壓縮，大概只會留下4成面積做為文教空間，供學生使用。」

議員鍾宏仁指出，「宏匯廣場」當初BOT是為了蓋停車場，結果變成「商場附設停車場」，還帶來更大的停車需求，擠爆周邊。（圖／趙世勳攝）

「財政匱乏只是新北市政府片面說詞，真的有窘迫到無力改建校舍嗎？」鍾宏仁指出，樹林區桃子腳國小2018年11月啟動第三期校舍工程，透過「平均地權基金」投入4億元興建；被檢測為海砂屋的三重區碧華國小，教育局也編列2億7千8百萬元整建，「可見平均地權基金和教育局預算，就足以推動學校校舍的改建，而且新莊國中於2010年已完成耐震補強，校舍並沒有安全疑慮，為何急著將新莊國中BOT，實在啟人疑竇。」

鍾宏仁還說，依據《私立學校法》規定，私立學校退場後，學校用地轉型只限於教育文化或社會福利事業，如果公立學校可以蓋商場，私立學校說不定也會要求比照辦理，「學校商業化」先例一開，恐遍地開花，「國中是義務教育，並非營利機構，教育該不該涉入利益考量，值得深思。」他期盼新北市政府懸崖勒馬，不該拿公共利益滿足財團的私利。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)