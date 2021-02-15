新北市新莊國中可能成為全台國教場域中，由政府與民間BOT合作首例。然而，家長憂心，有限的校區空間一旦被拿來經營商場，恐影響學生的受教品質和權益，新北市政府教育局前後說法不一，更令家長不滿。

對於新莊國中校舍採BOT改建一事，從事洗車美容工作的李啟宏和張至君夫妻倆憂慮地猛搖頭，「我們都是新北市金山人，國中畢業後就出外打拚，念茲在茲就是希望孩子有好的環境，能夠專心讀書。」夫妻倆當初看上新莊國中周邊環境單純，對面還有一間警察局，才放心讓兒子念該所學校，但未來如果有商場或百貨公司進駐，使附近環境變得複雜，如何區隔校地和商場，成了令人頭痛的問題。

校風受好評的新莊國中，近年積極推動雙語教學，提升學生的國際視野。（圖／翻攝自新莊國中臉書）

新莊國中2020年7月14日校務會議紀錄中，清楚提及「新北市政府正在研議校舍BOT興建案」。（圖／讀者提供）

「未來學生的活動空間一定會受到限縮，硬體資源會不會就此不見了？我們辛苦沒關係，只希望兒子未來有好的發展。」李啟宏愈講愈生氣，直接停下手邊的擦車工作說道：「無法理解新北市政府的用意，如果教育局執意推動這項計畫，家長一定會站出來抗議！」

本刊調查，校風頗受好評的新莊國中，創校於民國35年，占地約3公頃，目前約有2000名學生就讀，新北市政府欲採BOT改建的一公頃校舍，約占整個校園的3分之1。由於新莊國中鄰近新北市首善之區板橋，附近新成屋房價平均每坪落在55萬元左右。

對於本刊記者詢問新莊國中BOT案，新北市政府教育局起初回應，為充分利用都會區精華土地，確實有將引進民間資源納入考量，但會在維護學生學習權益前提下規劃。然而，教育局隨後急忙收回訊息，改口稱「無論新莊國中或其他學校，都沒有任何BOT的規劃。」究竟未來新北市政府會持續推動校地BOT，還是急踩煞車，學生家長和民代都在等一個確切的答案。

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(中時新聞網)